Fedez ha pubblicato il suo ultimo singolo "Bella storia", anticipato da una diretta video di mezzanotte assieme alla moglie Chiara Ferragni. Il singolo è l'ultimo capitolo del suo prossimo progetto, e arriva dopo l'uscita di "Problemi con tutti (Giuda)", "Bimbi per strada (Children)" e "Roses Remix" con Dargen D’Amico, riprendendo quelli che sono i suoni anni 80. L'ultimo album di Fedez è "Paranoia Airlines" uscito nel gennaio del 2019, quando il cantante decise di fermarsi per un po'. Il cantante però non ha resistito molto e ha deciso di tornare con un progetto che, ha spiegato il cantante lo porta in una nuova dimensione e parlando del video che uscirà ha spiegato che lo ha girato, scritto e montato lui stesso.

Il significato di bella storia

Prodotto da d.whale il singolo "è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio" come si legge nella nota stampa di presentazione. Fedez rappa di meno rispetto, quasi sussurra all'inizio di un pezzo che è il racconto dell'inizio di una relazione "con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni opportunità che viene offerta" come spiega lui stesso nella nota stampa. Nel brano tornano un po' di temi ricorrenti, come l'inadeguatezza rispetto alla compagna ("Sei la cosa giusta, ma per l'uomo sbagliato"), riferimenti allo Stato ma in senso negativo ("Baciarci dopo aver litigato, farfalle sopra un campo minato, il tuo sguardo mi uccide, mi ricordi lo Stato"), ci sono riferimenti agli scontri parigini del 2005 ("Possiamo fare fuoco come nelle Banlieue") e citazioni varie, da quella cinematografica a Taxi Driver ("Potremmo prendere un taxi, come De Niro") a quella successiva, che pè musicale ("Spegnere tutte le luci a San Siro").

Il verso preferito di Chiara Ferragni

Durante la diretta Fedez ha anche spiegato che c'è un verso che lo ha messo in difficoltà: "Scopare nel letto dei tuoi genitori". Il cantante ha ammesso a Chiara Ferragni che era un po' imbarazzato per come avrebbero potuto prenderla i genitori: "ho avuto dubbi se metterla ho meno perché ho immaginato i tuoi genitori" ha detto Fedez, ma Chiara Ferragni ha candidamente risposto che in fondo era una canzone che poteva far riferimento all'adolescenza, eppure, come sottolinea il cantante c'è sempre lei come modello quando scrive. Alla fine della diretta, l'imprenditrice e influencer ha anche detto che "Amami sottovoce, sennò ti rubano l'idea" è la sua frase preferita, dando anche qualche spoiler. Fedez ha parlato di sorprese, ma Chiara Ferragni ha parlato di una canzone "stupenda, super romantica, un po' vecchio stile, bellissima, la amo, ogni volta che l'ascolto piango". Il brano si chiama "Giuro", ma è ancora un titolo di lavorazione sottolinea Fedez che ha spiegato che deve ancora trovare il ritornello giusto.

La rottura del legamento

La vigilia dell'uscita di questo nuovo singolo non è stata delle migliori per il cantante che si è rotto i legamenti del piede giocando a basket. Tra i compagni di partita c'era anche Gigi Datome, nazionale italiano. Fedez ha postato alcune storie in cui lo si vede mentre gioca, prendendosi anche in giro, finché non si fa male, gli si gonfia il piede e i medici gli diagnosticano la rottura del legamento e l'obbligo di tutore e stampelle.

Il testo di Bella storia

Penso spesso all'inizio di tutto

Ma tu puoi darmi di più

Baciarci dopo aver litigato

Farfalle sopra un campo minato

Il tuo sguardo mi uccide, mi ricordi lo Stato

Sei la cosa giusta, ma per l'uomo sbagliato

Noi che proviamo a fuggire da qua

Sembrava un film, era pubblicità

Amami sottovoce, sennò ti rubano l'idea

Potremmo toglierci tutto come i figli dei fiori

Fare l'arcobaleno col colore dei soldi

Scopare nel letto dei tuoi genitori

Fare più scena del crimine

E invece restiamo freddi, due stanze, due letti

Tu asciughi i capelli

Io fumo confetti

Mi prende la mano

Ci metto più curry

E ci viene da ridere

Che spreco disumano non baciarsi da un po’

Possiamo fare fuoco come nelle Banlieue

Possiamo, fare bella storia, bella

Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi

Prende bene quando vieni e sorridi

Possiamo fare bella storia, bella

E il vicino ci sente (a che pensi vicino, a che pensi)

Che non è male la musica

Ho preso pure il gelato

Ma che palestra e palestra

Vieni qui che giochiamo

Mentre fuori diluvia

Potremmo prendere un taxi

Come De Niro

Spegnere tutte le luci a San Siro

Non mi passerai mai come l’ultimo tiro

Fai più scena del crimine

Possiamo fare bella storia bella

Possiamo fare bella storia bella

Penso spesso all’inizio di tutto

Possiamo fare bella storia, bella