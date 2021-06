"Mille" è ovunque: nelle radio, nelle classifiche, nelle storie, su TikTok (con l'hashtag #NeRestanoMille), col video che sfiora i 15 milioni di visualizzazioni in meno di due settimane, che in media dice che è visto un milione di volte al giorno, in media. Il cocktail esplosivo che unisce Fedez e lauro a Orietta Berti è senza dubbio uno degli ingredienti che ha permesso alla canzone di ottenere questo successo, ma deve molto anche alla produzione di d.whale e alla scrittura condivisa tra Fedez, Lauro, Paolo Antonacci e Dargen D'Amico che hanno scritto una canzone che resta attaccata in testa, con quel "Me ne restano mille" che ha prodotto due milioni di video su TikTok con l'hashtag, appunto, #NeRestanoMille.

Il significato di Mille

La canzone è un twist che riporta alla mente l'estate e la leggerezza, come ha detto anche Orietta Berti nelle parole del comunicato stampa: "Trasmette quella voglia di estate e quella leggerezza di stagione di cui abbiamo davvero bisogno. Tre generi diversi che si sono uniti perfettamente: gli opposti si attraggono. La mia voce mette in risalto la loro così come la loro mette in risalto la mia". La canzone è divisa in tre, ovviamente, con ognuno dei protagonisti che si prende un pezzo, con Fedez che si prende la prima strofa e il pre ritornello (ma anche il bridge assieme a Lauro), Berti che è il fulcro e si prende il ritornello e la seconda strofa per Lauro. Il protagonista cantato da Fedez racconta della passione per una donna, Berti, invece, racconta dell'incontro con il proprio compagno e quel problema risolto che però non risolve gli altri mille e Lauro che canta la parte più notturna ("Così sfacciato che domando se sali da me Tu spogliami e facciamo un twist, please Stanotte questa casa sembra Grease").

Il testo di Mille

[Fedez]

Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto

Mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso

E mi chiudo in me stesso e balbetto

Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto

Ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue

Si vive una volta sola, ma tu vali due

Vorrei darti un bacetto, ma di un etto

Se ti va ne ho ancora una dentro il pacchetto

Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le tre

Si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te

Però mi dici: "Non salire che è meglio di no"

Se cambi idea mi fai impazzire, dai baby come on

Scendi divina dai gradini, ma non te la tiri

Coi tatuaggi dei latini con i gelatini

Non dire che non te l'ho detto, esco

Però ritorno presto, ti prometto

[Orietta Berti]

Quando sei arrivato, ti stavo aspettando

Con due occhi più grandi del mondo

Quante stelle ci girano intorno se mi porti a ballare

Labbra rosso Coca-Cola

Dimmi un segreto all'orecchio stasera

Hai risolto un bel problema, e va bene così

Ma poi me ne restano mille

Poi me ne restano mille

[Achille Lauro]

Tre volte di fila, mbè

Sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina, seh?

La notte continua

Mi avevi detto solo un altro, ma sono già tre

Così sfacciato che domando se sali da me

Tu spogliami e facciamo un twist, please

Stanotte questa casa sembra Grease

[Orietta Berti]

Quando sei arrivato, ti stavo aspettando

Con due occhi più grandi del mondo

Quante stelle ci girano intorno se mi porti a ballare

Labbra rosso Coca-Cola

Dimmi un segreto all'orecchio stasera

Hai risolto un bel problema, e va bene così

Ma poi me ne restano mille

Poi me ne restano mille

[Fedez-Lauro]

Sa-Sa-Sabato sera

Suona il cla'-cla', ca-cabrio nera

Siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù

Poi me ne restano mille

Sa-Sa-Sa-Sabato sera

Suona il cla'-cla'-cla', ca-cabrio nera

Siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù

[Orietta Berti]

Labbra rosso Coca-Cola

Dimmi un segreto all'orecchio stasera

Hai risolto un bel problema, e va bene così

Ma poi me ne restano mille

Poi me ne restano mille

Mille

I numeri di Mille

Certificato oro, ma potrebbe essere platino al prossimo giro, "Mille" sta ottenendo anche ottimi risultati a livello numerico: 5 milioni e mezzo di ascolti su Spotify, 15 milioni di visualizzazioni per il video girato da Giulio Rosati per Maestro Production e da due settimane in testa alla classifica FIMI dei singoli più ascoltati d'Italia (questa settimana davanti a "Malibù" di Sangiovanni e "Mi fai impazzire" di Blanco e Sfera Ebbasta). In più la canzone è salita in undicesima posizione tra quelle più trasmesse dalle radio italiane, conquistando due posizioni rispetto alla settimana precedente.