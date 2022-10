Fedez e Salmo, dopo gli scontri e la pace di San Siro, mostrano l’unica cosa importante: la musica Dopo le liti, gli scontri per Olbia, la cena a Milano e la gag a San Siro, Fedez e Salmo si ritrovano a suonare musica punk in uno studio: in arrivo un singolo?

A cura di Vincenzo Nasto

Salmo, Fedez e Jacopo Volpe 2022, foto di Instagram Account @lebownsky

Alla fine avevano solo bisogno di stare assieme in uno studio, suonando magari un po' di musica diversa rispetto a quella che li ha resi famosi e li ha messi nello stesso contenitore. La storia Fedez vs Salmo si arricchisce di un nuovo capitolo, visivamente impattante rispetto ai precedenti scambi social, grazie al video pubblicato nelle scorse ore dai due cantanti. In uno studio di registrazione, l'incontro punk-rock tra Fedez alla chitarra elettrica e Salmo al basso, accompagnati da Jacopo Volpe alla batteria, è stato l'episodio che suggella il ritorno di fiamma discografico tra i due. Sembra di esser ritornati al 2011, quando i due firmarono per la Tanta Roba Label di Dj Harsh e Gué Pequeno, l'anno in cui esplosero discograficamente i due artisti, rispettivamente con "Il mio primo disco da venduto" e "Death Usb".

La pace dopo le liti e il punk a unire Fedez e Salmo

E come poteva finire se non così? Due uomini che mettono da parte le divergenze del passato, suonando la musica che ascoltavano in età adolescenziale. È evidente come il sogno di Fedez sia quello di realizzare musica punk, grande amore artistico della sua vita, mentre dall'altra parte Salmo, che un'avventura metal l'ha avuta come batterista prima di lanciarsi nel mondo del rap, non si sia mai allontanato definitivamente da quelle sonorità. E allora vengono messe da parti le liti, gli scontri, soprattutto quello del 2021 per il concerto a Olbia, prima con una cena, poi con una gag al concerto a San Siro di Salmo, per poi ritrovarsi insieme nello stesso studio a suonare. Ripresi e pubblicati su Instagram, anche colleghi affermati come Slait, Nitro e Dargen d’Amico hanno commentato il video, aprendo uno squarcio anche su come ormai l'ascia di guerra tra i due sembra definitivamente sotterrata anche per addetti ai lavori e pubblico.

La presenza di Jacopo Volpe alla batteria

E allora che siano i Blink-182 a creare l'ennesimo esperimento da laboratorio della musica urban italiana, un episodio musicale che potrebbe attirare l'attenzione anche maggiormente rispetto a una collaborazione rap che avrebbero potuto avere fino a qualche anno fa. Tra i due, sembravano essere altri segnali positivi quando alla presentazione di "Salmo Unplugged" a Palazzo Visconti a Milano era arrivato proprio Fedez. Risulta strano vivere in questa dimensione dei protagonisti musicali, e forse l'aspetto ancora più incredibile, la curiosità più piccante rispetto al video, è la presenza alla batteria di Jacopo Volpe, direttore artistico e batterista nel tour "Persone" di Marracash, rapper con cui Fedez non sembra aver mai avuto un gran rapporto. Lo cantava bene Salmo in "Machete Mixtape Vol.II": è solo lo "stupido gioco del rap".