Drake mostra la copertina del suo album For All The Dogs: l’ha disegnata il figlio Adonis Drake ha annunciato in un post su Instagram la copertina del suo prossimo progetto For All The Dogs: è stata realizzata dal figlio Adonis, avuto dalla relazione con l’artista ed ex modella francese Sophie Bressaux.

A cura di Vincenzo Nasto

Drake e Adonis, foto di Mark Blinch per Getty Images

Nelle scorse ore, dopo alcune indiscrezioni rilanciate da portali Usa come Complex, Drake ha svelato la copertina del suo prossimo album, annunciato nelle settimane precedenti, dal titolo For all the dogs. Il nuovo disco, che segue la trilogia composta da Certified Lover Boy, il tentativo dance-house Honestly, Nevermind e il joint album con 21 Savage Her Loss, avrà un visual artist d'eccezione per l'occasione: suo figlio Adonis. Sul suo profilo Instagram, Drake ha annunciato la copertina e nella didascalia ha sottolineato: "Cover di Adonis". Il figlio dell'autore canadese, nato nel 2017 dalla relazione con l'artista ed ex modella francese Sophie Bressaux, ha restituito all'album un disegno molto elementare su sfondo nero: la forma di un cane dalle zampe molto lunghe, a cui è stato tratteggiato con il gesso tutto il corpo, compreso le orecchie lunghe e affilate. L'unico contrasto con il bianco del gesso e con il nero dello sfondo, viene rappresentato dagli occhi, colorati da un rosso intenso.

La copertina di For all the dogs e la comunicazione intorno al progetto

Dopo aver svelato la copertina dell'album, riprodotta da un disegno del figlio Adonis, Drake potrebbe avere ancora qualche altra sorpresa per il suo pubblico. Dopo aver anticipato durante il It's All a Blur con 21 Savage che l'album sarebbe arrivato alla fine dell'estate, lo scorso 13 agosto, nel suo concerto a Inglewood, in California, aveva annunciato che For all the dogs sarebbe arrivato nei giorni successivi. La comunicazione riguardo all'uscita dell'album si è concentrata maggiormente sull'aspetto visual del progetto, con Drake che ha iniziato a lasciare, negli scorsi mesi, alcune tracce sull'estetica dell'album. All'uscita degli alberghi infatti, ha indossato alcune maschere di cani, da un doberman a un bulldog, mentre ha lasciato misteriosamente pochi annunci su chi potrebbe esser stato inserito nella sua nuova selezione musicale.

Le collaborazioni e la data d'uscita

Gli unici nomi su cui sembra essersi sbilanciato sono Bad Bunny e Nicky Minaj, ma da alcuni movimenti social e non, potrebbero far parte del nuovo progetto un trio di giovani stelle: Ice Spice, che nelle prime ore del suo successo aveva pubblicizzato attraverso la sua radio Ovo, ma anche Central Cee con cui ha condotto un On the Radar Freestyle e Teezo Touchdown, che ha già collaborato con Tyler The Creator e in Utopia di Travis Scott. Un progetto che accompagna anche la nuova avventura letteraria dell'autore canadese, in collaobrazione con Kenza Samir: il suo libro di poesie Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness. Le ultime voci che si rincorrono su Reddit e sui portali Complex e XXL Mag per il giorno dell'uscita parlano del 25 agosto come la data segnata in rosso dall'autore, ma potrebbe anche verificarsi una settimana dopo, esattamente il primo settembre.