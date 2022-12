Un diamante per ogni proposta di fidanzamento mancata: Drake e la collana da 6 milioni di dollari Drake ha fatto costruire una collana con 42 anelli di fidanzamento, dal valore di sei milioni di dollari: qui le foto del gioiello.

A cura di Vincenzo Nasto

Drake, foto di Kevin Winter per Getty Images

Una collana formata da 42 diamanti, ognuna per una proposta di fidanzamento mancata nella sua vita: Drake ha deciso di mostrare la sua "Previous Engagements" per la prima volta sul palco del concerto insieme a Lil Baby, lasciando a bocca aperta il pubblico. Poi è arrivata la conferma da parte del famoso gioielliere di New York Alex Moss, che ha mostrato sul suo profilo Instagram la collana, con la didascalia: "Per tutte le volte che ci ha pensato ma non l'ha mai fatto". Un pezzo da collezione che sfiora i sei milioni di dollari, composto da 42 anelli di fidanzamento, per un totale complessivo di 351,38 carati di diamanti. Nella didascalia del reel su Instagram postato da Moss, la collana viene descritta come "monumentale pezzo d'arte assemblato utilizzando 351,38 carati di diamanti, montati in oro bianco 15k".

Un diamante per ogni fidanzamento mancato

Dopo la fine della trilogia discografica formata da "Certified Lover Boy", "Honestly, Nevermind" e "Her Loss" in collaborazione con 21 Savage, Drake ha deciso di farsi un ultimo regalo: una collana composta da 42 anelli di fidanzamento, una per ogni promessa mancata. Nel corso degli anni i coinvolgimenti amorosi di Drake hanno riguardato Rihanna, Jennifer Lopez, Tyra Banks, Tika Sumpter e Serena Williams, solo per citarne alcune, ma anche Kim Kardashian, un rapporto naufragato in uno dei litigi più famosi della storia hip-hop, quello che ha accompagnato la pubblicazione di "Donda" di Kanye West e "Certified Lover Boy" di Drake. L'ultima, in ordine cronologico, a parlare del suo rapporto con l'autore canadese è la cantante SZA, che da poco ha pubblicato il suo secondo album "S.O.S": l'autrice ha confermato il loro rapporto, descrivendolo come una persona molto sincera, che non ha mai parlato male di lei dopo la fine del loro rapporto.

L'amore di Drake per i gioielli

L'amore per i diamanti di Drake non bisogna essere sottovalutato. Solo negli ultimi anni, sono arrivati altri due acquisti da parte del cantante canadese che hanno decisamente dimostrato il suo tenore di vita: prima una custodia per iPhone tempestata di diamanti dal valore di 400mila dollari, ma il vero affare è stato fatto nel 2022 e coinvolge anche Frank Ocean. Il cantante di Blonde, infatti, ha fondato una società di lusso dal nome Homer, che ha venduto a Drake una collana tempestata di diamante, dal valore di quasi due milioni di dollari. Una piccola spesa rispetto a "Previous Engagements", il gioiello da quasi sei milioni di dollari, che sicuramente non renderà felici tutte le sue ex, tra cui compare anche Serena Williams, citata nell'ultimo album nel brano "Middle Of The Ocean".