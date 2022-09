Chi è Ice Spice, la rapper del Bronx virale su TikTok con il singolo Munch e la firma con Drake Ice Spice è uno dei nomi più chiacchierati della scena rap americana: 22enne nativa del Bronx, virale con il singolo Munch su TikTok, ha firmato con Drake.

Dalla scomparsa di Pop Smoke, la scena rap di New York ha vissuto le fortune alterne di artisti come Fivio Foreign, Lil Tjay, ma anche A Boogie wit da Hoodie e il ritorno di Bobby Shmurda. Ma gli ultimi mesi hanno raccontato di passi percorsi nella stessa direzione da nuovi artisti, come Ice Spice, la 22enne nativa del Bronx, che in pochi passi è riuscita a raggiungere una grande fetta di pubblico, anche grazie alla verità della sua hit "Munch (Feelin' U) su TikTok. Una meteora che cerca di consolidarsi in un panorama, quello della East Coast, che vede Cardi B e Nicki Minaj come artiste principali, ma che ha attirato già le attenzioni di uno degli artisti/osservatori più attenti della scena: stiamo parlando di Drake. Il rapper canadese ha convinto la ragazza a firmare un contratto di esclusiva con Ovo e a confermarlo ci sarebbero le immagini dei due in giro per la Grande Mela.

Ice Spice è la next big thing della scena newyorkese

Ci sono aloni di mistero dietro la figura della giovane artista, nativa del Bronx: è ancora impossibile conoscere i suoi dati anagrafici, con la cantante che sta nascondendo la sua identità anche durante le interviste. Dall'altra parte è bastato muovere la scena con alcuni singoli e collaborazioni, per arrivare sul palco del Rolling Loud e far scatenare le decine di migliaia di persone presenti, anche con un solo singolo fortunato. Ma il suo viaggio comincia già nel novembre 2021, quando pubblica il suo debutto musicale "No clarity": il brano colleziona un milione di ascolti su YouTube e il suo timbro ricorda quello di una giovane Lil Kim. Epoche diverse, attitudine diverse, che però introducono Ice Spice in ambienti più ampi, anche pubblicitari, come per noti marchi di scarpe che scelgono lei come il viso femminile della scena rap newyorkese del 2022.

Il suo esordio sul palco e il freestyle a On the Radar

La sua prima esibizione in assoluto su un palco arriva nell'aprile 2022, quando Toosii, rapper celebre per il singolo "Love Cycle", la invita sul palco per esibirsi con il suo nuovo singolo "Name of love", che anticiperà la sua mossa migliore: l'esibizione in freestyle in "On the Radar Radio", celebre format su YouTube che ha visto performare in anticipo le grandi stelle della nuova generazione, come Lil Durk, ma anche nomi internazionale, come il britannico Giggs, in passato collaboratore di Drake nell'album "More Life". Il suo freestyle è tra i più visti sulla piattaforma e contemporaneamente i suoi numeri sui social crescono, tra contenuti legati al mondo del twerking e apparizioni per sponsorizzare brand urban. Stiamo arrivando pian piano all'esplosione di "Munch (Feelin' U)" e poco prima che accada, Drake decide di contattarla nei DM di Instagram per invitarla al suo festival OVO.

Drake e il messaggio nei DM di Ice Spice

Il successo di Munch su TikTok e la firma con Drake

Poi arriva il suo singolo più famoso, "Munch (Feelin' U)", che segue i passi di artiste del calibro di Minaj e Cardi B, un attestato di grandezza e di forza nei confronti di una scena rap machista e maschilista. Basta poco, un video ufficiale da quasi otto milioni di visualizzazioni e un ritornello perfetto per le dinamiche TikTok, con una clip del video che raggiunge e supera i tre milioni di visualizzazioni. Nel frattempo, il suono viene utilizzato in oltre 300mila video, una colonna sonora per le giovani ragazze di New York. Nello stesso momento viene annunciata la sua partecipazione al tour invernale di B-Lovee in tutto il Nord America nei prossimi due mesi, con oltre 10 date, ma non è finita qui: Drake la convince a firmare un accordo con la sua etichetta OVO. Le ultime immagini rivelano che i due sono stati visti a Toronto a eventi musicali, una linea temporale che ricorda anche il percorso e l'esplosione di Jack Harlow, sicuramente galvanizzato pubblicamente dal legame con Drake.