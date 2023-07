Cosa succederà al tour di Madonna dopo il ricovero in ospedale: il rischio è che sia ridotto Quali sono le condizioni di salute di Madonna? E cosa ne sarà del tour? Il rischio è di una riduzione delle date.

A cura di Redazione Music

Madonna (Frazer Harrison/Getty Images)

Sulle condizioni di salute di Madonna, ricoverata in terapia intensiva nei giorni scorsi per un'infezione batterica, si sa quello che trapela dalle fonti vicine alla famiglia e pubblicate su vari tabloid. Pare che la cantante, che si stava preparando per il suo massivo Celebration Tour, che doveva partire il 15 luglio da Vancouver, in Canada, non risultasse in grandissime condizioni e che una leggera febbre l'aveva accompagnata per qualche settimana, almeno, a dimostrazione, dicono queste fonti, che era un po' che la cantante covava questa infezione. Per adesso, però, le uniche cose che sappiamo con certezza o, almeno, quelle che sono state condivise dal manager Guy Oseary è che Madonna si stava riprendendo da questa grave infezione batterica e che il tour, probabilmente, subirà un ritardo.

Cosa succederà al Celebration Tour

Il Daily Mail, però, ha scritto che oltre al ritardo, questo tour potrebbe anche subire un taglio, rispetto alle oltre 80 date previste in tutto il mondo e per il quale, da mesi, Madonna stava provando sei giorni su sette. La cantante avrebbe dovuto suonare in 45 città, comprese le due date previste il 23 e 25 novembre al Mediolanum Forum di Milano, ma i piani potrebbero cambiare a seguito delle sue condizioni di salute. Nei giorni scorsi era trapela la notizia per cui Madonna avrebbe sottostimato la febbre anche perché non voleva che ci fossero ritardi in questo tour a cui tiene particolarmente.

La cantante, però, ritrovata priva di sensi nella sua casa di New York, portata in terapia intensiva in un ospedale della città – per privacy non è stato rivelato quale – e ancora sotto gli effetti della malattia che le rendono difficile alzarsi dal letto, stando a quanto riportato nei giorni scorsi, potrebbe essere costretta a ripensare la logistica, pure importante, di questo tour. Lo ha detto una fonte del Daily Mail: "Alla luce di quanto accaduto, considerando quello che Madonna ha appena passato, e considerando che ha 64 anni, è stato davvero sensato prenotare così tante date del tour? Questo programma sarebbe estenuante anche per il più giovane e il più adatto degli artisti. Più di 70 concerti in tutto il mondo sono estremi. Madonna e il suo team dovranno considerare di ridurre il programma".

Le parole del manager della cantante

Per adesso, però, le uniche parole ufficiali le ha dette il manager della cantante nel suo unico post, quello con cui ha reso ufficiale il ricovero della cantante, quando diceva che la salute della cantante stava migliorando ma era ancora sotto cure mediche: "Prevediamo una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati". Insomma, bisognerà aspettare che la cantante si riprenda per capire cosa ne sarà del tour, se continuerà come previsto oppure, appunto, subirà qualche cambiamento.

Le condizioni di Madonna prima del ricovero

Nei giorni scorsi i figli della cantante sono corsi al capezzale della madre, anche perché le condizioni rischiavano di peggiorare. Madonna, però, era stata vista poco prima del collasso sia a vedere la mostra di Karl Lagerfeld al Metropolitan Museum di Manhattan, sia in studio con Katy Perry. Sempre al Daily Mail alcuni medici avevano parlato di una Madonna che "sembrava sfinita, magra ed esausta", stando alle foto che stanno circolando e la mostrano nei giorni precedenti al ricovero. Per ora, comunque, non ci sono molte notizie sul tipo di infezione che ha avuto, l'unica cosa certa è la gravità di quanto avvenuto.