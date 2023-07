“Madonna magra ed esausta”, dieta e allenamenti estenuanti prima del ricovero per l’infezione Madonna era apparsa molto provata, magra ed esausta nei giorni precedenti il suo ricovero a causa di una grave infezione batterica. I pareri medici si stanno soffermando su quanto un corpo debilitato e già immunodepresso possa essere più vulnerabile alle infezioni e anche alla possibile degenerazione in sepsi.

"Madonna sembrava sfinita, magra ed esausta" nei giorni precedenti il suo ricovero a causa di una grave infezione batterica, questo il commento dei medici al DailyMail.com. La popstar (64 anni) è stata portata d'urgenza in terapia intensiva e intubata dopo essere stata trovata accasciata sul pavimento del suo appartamento di New York, sabato scorso. Fonti molto vicine alla sua famiglia hanno rivelato che i suoi figli si stavano "preparando al peggio" e che si temesse potessero perderla.

Ritmi intensi ed estenuanti allenamenti: come stava Madonna

Ora la leggenda del pop pare sia tornata a casa e si stia riprendendo, anche se potrebbero volerci mesi prima che torni a pieno regime. Non è ancora chiaro quale tipo di infezione avesse, ma gli esperti hanno affermato che l'intensa preparazione per il suo tour e gli estenuanti allenamenti potrebbero averla resa più suscettibile a infezioni normalmente innocue. Dopo aver esaminato le foto scattate nei giorni precedenti la sua malattia, i medici hanno affermato che sembrava sfinita e molto magra. "Anche la sua pelle appare pallida, il che potrebbe essere un segno di stanchezza", ha detto il dottor Stuart Fischer.

Il dottor Thomas Moore, esperto di malattie infettive presso l'Università del Kansas: ‘Le prove intense e lo stress associato a spettacoli su larga scala sono senza dubbio rischi di immunosoppressione e problemi di salute indesiderati. È responsabilità del medico segnalarlo. Solo perché qualcuno è una celebrità internazionale non significa che sia invulnerabile". Lo specialista ha poi aggiunto: "Non assomiglia molto alla Madonna che sono abituato a vedere. Sembra magra dalle foto, non ha un bell'aspetto. È un'artista così dedita che mi chiedo se si sia spinta troppo oltre nonostante si sentisse poco bene".

L'infezione batterica e l'ipotesi sepsi

Non è stato rivelato di quale grave infezione batterica abbia sofferto Madonna, anche se i medici ipotizzano potrebbe trattarsi di sepsi. È una rara complicazione di un'infezione, che può portare a conseguenze molto gravi o addirittura mortali. Consiste in una risposta infiammatoria eccessiva dell’organismo che danneggia tessuti e organi compromettendone il funzionamento. Le infezioni di origine batterica sono la causa più frequente di sepsi, soprattutto quando arrivano a un punto in cui non sono risolvibili solo con gli antibiotici. I medici si sono soffermati sulla loro pericolosità e sulla degenerazione del quadro clinico quando attaccano un corpo provato con un sistema immunitario già indebolito.

L'interruzione del Tour per tenerla a riposo

Il suo manager Guy Oseary ha dichiarato in un post su Instagram: "La sua salute sta migliorando, tuttavia, è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati". Dichiarazione arrivata subito dopo l'alert dei medici in merito al fatto che gli estenuanti regimi di allenamento, le diete e le prove per il tour avrebbero potuto rendere Madonna vulnerabile alle infezioni. È risaputo che la popstar si alleni sei giorni alla settimana e la sua famiglia ha dichiarato che nelle ultime settimane si sarebbe comportata come se fosse "invincibile", arrivando a "sfinirsi".