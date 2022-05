Concerto del Primo Maggio 2022 a Roma: la scaletta dei cantanti, gli orari e dove vederlo Dopo due edizioni contingentate a causa della pandemia da Covid-19, ritorna il Concertone del Primo Maggio a Roma: qui la scaletta e dove vederlo in tv.

A cura di Vincenzo Nasto

A due anni di distanza dall'ultima esibizione che vide coinvolta Piazza San Giovanni in Laterano, il Concerto del Primo Maggio ritorna a pieni motori. L'evento, organizzato dai tre sindacati CGIL, CISL e UIL e dalla società iCompany, aprirà le vele a una nuova stagione musicale, soprattutto dopo le edizioni 2020 e 2021 contingentate. Se per la prima, gli artisti avevano registrato nella propria abitazione l'esibizione, lo scorso anno il pubblico era stato ridotto e raccolto nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Confermata per la quinta volta consecutiva la presentatrice: sarà Ambra Angiolini a condurre l'evento che avrà più di 30 ospiti musicali e non solo. Dalle nuove stelle come Ariete a Marco Mengoni, dai protagonisti del Festival di Sanremo 2022 come Rkomi a Tommaso Paradiso. L'evento, come gli scorsi anni, sarà in diretta su Rai 3 dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00, ma anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.

La scaletta dei cantanti al concertone del 1° maggio 2022

Ecco la scaletta dei cantanti che parteciperanno al Concertone del Primo Maggio 2022 in Piazza San Giovanni in Laterano.

Ariete

Angelina Mango

Bandabardò & Cisco

BigMama

Bresh

Caffellatte e Deddy

Carmen Consoli

Claver Gold

Clementino

Coez

Coma_Cose

Enrico Ruggeri

Extraliscio con Luca Barbarossa

Fabrizio Moro

Fasma

Go_A

Hu

La Rappresentante di Lista

Le Vibrazioni

L’Orchestraccia

Luché

Mace con Rkomi

Venerus

Gemitaiz

Colapesce e Joan Thiele

Mara Sattei

Marco Mengoni

Max Pezzali

Mecna

Mobrici

Mr. Rain

Ornella Vanoni

Psicologi

Rancore

Rkomi

Rovere

Sincro

Tommaso Paradiso

VV

Willie Peyote

Gli ospiti presenti sul palco a Roma

Non solo i cantanti saranno i protagonisti sul palco del Concertone del Primo Maggio. Infatti, Ambra Angiolini dovrà gestire la presenza di divulgatori scientifici come Barbascura X, reduce dall'avventura a Pechino Express 2022 con Andrea Boscherini, ma anche i giornalisti Riccardo Iacona, Giovanna Botteri e Francesca Barra. Senza dimenticare gli attori romani Claudio Santamaria e Marco Paolini, lo scrittore Stefano Massini e il comico e conduttore di "Una pezza di Lundini" Valerio Lundini. Sotto lo slogan "Al lavoro per la pace", Angiolini condurrà un evento che si costruirà attraverso musica e storie, anche d'attualità, come quella che vede in campo l'Ucraina nel conflitto con la Russia. Saranno presente infatti sul palco del Concertone del Primo Maggio anche i GO_A: l'anno scorso erano stata la band a rappresentare l'Ucraina sul palco di Rotterdam, all'Eurovision Song Contest 2021. La loro esibizione verrà accompagnata, in via eccezionale, dal cast originale dell'opera teatrale Notre Dame De Paris, attualmente in tour per tutta Italia per il ventennale dal debutto.

A che ora inizia il concerto del 1 maggio oggi a Roma e dove vederlo

Per chi non è riuscito ad acquistare i biglietti per assistere in presenza al Concerto del Primo Maggio 2022 in Piazza San Giovanni in Laterano, l'evento sarà trasmesso sulle reti nazionali e non solo. Infatti la kermesse andrà in onda su Rai 3, prendendo il posto di "Che tempo che fa", ma anche in radio verrà seguito da Rai Radio2. Dalle 15:30 alle 19:30, e poi dalle 20 alle 24, sarà possibile seguire anche in streaming il concerto, sulla piattaforma Rai Play.