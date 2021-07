Chi ha scalzato Mille di Fedez dalla testa della classifica dei singoli più ascoltati I Maneskin sono in testa alla classifica degli album, ma fa più rumore che “Mille”, la canzone che ha unito Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti ceda il primo posto nella classifica FIMI dei singoli a “Mi fai impazzire” la canzone che mette insieme Blanco e Sfera Ebbasta, volata in testa spinta anche dagli ascolti su Spotify.

A cura di Redazione Music

La terza settimana dei Maneskin in testa alla classifica degli album più venduti con il loro secondo album "Teatro d'Ira vol.1" ormai fa meno notizia. La vera notizia era il fatto che paradossalmente l'Italia fosse l'unico Paese a non avere il ritorno forte della band in classifica, anche se tra i singoli le loro canzoni ancora distano dalle primissime posizioni. Fa più impressione vedere come "Mille", la canzone che ha unito Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti ceda il primo posto nella classifica FIMI dei singoli a "Mi fai impazzire" la canzone che mette insieme Blanco e Sfera Ebbasta, che è volata in testa spinta anche dagli ascolti su Spotify, dove i due artisti hanno numeri importanti.

Con 26 milioni di stream totali, la canzone si avvicina ai 30 della canzone del trio, senza dubbio una delle hit di questa estate, confermato anche dall'apprezzamento delle radio, nella cui speciale classifica sono ancora primi. La canzone di Sfera e Blanco, invece, in radio ci va poco, ma può contare, come da anni a questa parte, sulla spinta forte dello streaming. La classifica dei singoli, ovviamente, è invasa dalle canzoni estive, i tormentoni, e al terzo posto vede "Malibù", la canzone di Sangiovanni di cui è da poco uscito il video (che ha raggiunto il milione di views in meno di un giorno) seguita da Makumba, la canzone che vede collaborare Carl Brave e Noemi e da "Un bacio all'improvviso" di Rocco Hunt e Ana Mena, la coppia che conquistò l'estate 2020. Bene anche "Pistolero" di Elettra lamborghini che è subito sopra "Slave" dei Maneskin.

Tra gli album a dominare sono, appunto, i Maneskin, che per la terza settimana consecutiva tengono stretta la prima posizione, davanti, questa settimana, a Rkomi e il suo "Taxi Driver" che conquista una posizione a discapito di Sangiovanni, che con il suo Ep omonimo scende in terza posizione. La top 10 della classifica FIMI degli album non vede enormi scombussolamenti, con Madame – che pochi giorni fa è stata premiata con un doppio Premio Tenco – che guadagna due posizioni e sale dalla 6 alla 4, davanti a Fred De Palma con "Unico" e all'album postumo di Pop Smoke "Faith". Aka7even mantiene la settima posizione e resiste al ritorno della compilation estiva di Radio Italia, mentre a chiudere la classifica ci sono "Don't Worry", il best of dei Boomdabash" e il ritorno tra le prime dieci di "Chosen" l'Ep del 2017 dei Maneskin, trainata dal successo internazionale di "Beggin'".