Sangiovanni pubblica il video di Malibù, c’è anche Giulia Stabile in questo racconto psichedelico

Stando ai numeri "Malibù" di Sangiovanni è una delle canzoni del 2021. Il secondo classificato dell'ultima edizione di Amici ha pubblicato il video della sua canzone più streammata, a qualche mese dall'uscita del singolo e del lyric video che è anche il secondo più visto dei primi sei mesi del 2021. Protagonista assoluto di questa prima parte del 2021, Sangiovanni ha perso Amici solo contro Giulia Stabile, ballerina e sua compagna, che è anche la protagonista del nuovo video girato da Late Milk che gioca tra l'effetto bubblegum e quello psichedelico post apocalittico, mescolando generi e linguaggi in un video che rende giustizia alle milionate di ascolti della canzone e coronando la relazione tra il cantante e la ballerina, coppia amata anche dal loro pubblico.

Il video di Malibù

Insomma, l'effetto, per i più anziani è quello che negli anni '90 fece il video di "Black Hole Sun" a cui pare ispirarsi, sia nel suo gioco tra finto sogno e atmosfere dark, ma anche per l'uso di alcuni effetti, come le facce di Giulia e Sangio che si deformano, ma anche il cielo che si deforma e diventa a sua volta protagonista. Un riferimento a cui se ne aggiungono sicuramente altri, un immaginario, quello di Sangiovanni, Nueve e Late Milk che si muove border line, senza cedere a qualche idea scontata e "targettizzata" sul mainstream. Il cantante aveva bisogno di un video che non fosse usuale e qui si muove bene tra le atmosfere della band di Cornell e un sentore thasupremiano, ma facendolo assolutamente proprio, anche con quella coreografia ballata quasi fosse l'ultima cosa prima dell'apocalisse.

Il successo di Malibù

Pochi giorni fa, Vevo e Youtube avevano pubblicato i dati sui video più visti della prima metà del 2021 e il lyric video di Malibù aveva guadagnato la seconda posizione alle spalle di "Musica leggerissima" di Colapesce Dimartino, anche se già adesso ha più visite del video del duo siciliano. Ma la canzone può vantare anche oltre 60 milioni di stream su Spotify, quattro volte disco di platino, senza contare la quattro settimane in testa alla classifica FIMI dei singoli che si aggiungono alle sei dell'Ep, certificato nel frattempo doppio disco di platino con oltre 190 milioni di stream. Insomma, numeri importanti per il cantautore che questa estate porterà anche live la sua musica