Madame vince il suo primo Tenco, il miglior album è quello di Samuele Bersani

Sono stati annunciati i vincitori delle Targhe Tenco 2021, uno dei principali riconoscimenti per la canzone d'autore italiana, assegnato alle opere uscite nel corso dell'anno. I vincitori di quest'anno sono stati Samuele Bersani che i è aggiudicato il premio per il miglior album, Madame che ha vinto quello come migliore opera prima e assieme agli autori Enrico Botta e Dario Faini che con lei hanno scritto “Voce” quello per la migliore canzone singola, Peppe Voltarelli si è aggiudicato quello per la categoria "Interprete di canzoni", i Fratelli Mancuso hanno vinto nella categoria del miglior album in dialetto mentre "Ad esempio a noi piace Rino" si è aggiudicato il Premio come miglior album collettivo a progetto.

Miglior album e miglior canzone

A votare le migliori opere è stata una giuria formata da giornalisti e critici musicali (ha votato anche Fanpage.it) che quest'anno ha scelto come miglior album "Cinema Samuele", il nuovo album di uno dei migliori cantautori italiani, che con 71 voti ha avuto la meglio sull'attesissimo ritorno di Iosonouncane con "Ira" con 50 voti, del ritorno di Caparezza e del suo "Exuvia" che ha avuto 46 voti, di "Tilt" di Pino Marino (31 voti) e del nuovo album di Motta, "Semplice" (13 voti). Il titolo di migliore canzone è andato a "Voce" la canzone con cui Madame ha esordito al Festival di Sanremo. Il premio è assegnato agli autori del brano e non all'interprete, anche se nel caso specifico la cantante – il cui vero nome è Francesca Calearo – ha firmato il testo assieme a Enrico Botta e a Dario Faini, in arte Dardust che con 55 voti ha avuto la meglio su "Novembre" di Iosonouncane (49 voti); "Ci stiamo preparando al meglio" di Canio Loguercio (45 voti); "Calcutta" di Pino Marino (33 voti) e "Zinda" di Francesca Incudine (26 voti).

Gli altri riconoscimenti

Madame si è anche aggiudicata il premio come migliore opera prima con l'album omonimo che è anche il suo album d'esordio. Il primo lavoro della cantante vicentina è anche uno dei più venduti della prima metà del 2021 e ha avuto la meglio su artisti anche più blasonati come Francesco Bianconi (leader dei Baustelle) con "Forever" (39 voti), Cristiano Godano (cantante dei Marlene Kuntz) con "Mi ero perso il cuore" (39 voti), Emma Nolde con "Toccaterra" (34 voti) e ChiaraBlue con "Indifesi" (30 voti). La sezione "Interpreti" se l'è aggiudicata "Planetario", l'album di Peppe Voltarelli che ha battuto anche Ornella Vanoni, seconda classificata con "Unica" (64 voti), seguita da Ginevra Di Marco con "Quello che conta" (48 voti); Miriam Foresti con "A soul with no footprint" (13 voti) e Federico Poggipollini / Canzoni rubate (10 voti). Gli ultimi due premi, quello per il Miglior album in dialetto e quello per l'Album collettivo a progetto sono andati rispettivamente a "Manzamà" dei Fratelli Mancuso con 51 voti e a "Ad esempio a noi piace Rino" (Isola Tobia Label) con 52 voti.

I vincitori per ogni categoria