Cardi B lancia il microfono contro un fan che le aveva gettato addosso la birra Cardi B ha gettato il microfono contro un fan che le aveva lanciato addosso della birra. Non è il primo caso di lancio di cose da parte del pubblico ai concerti.

A cura di Redazione Music

Cardi B ha risposto a un fan che le aveva gettato della birra addosso, scagliandogli contro il microfono con cui stava cantando. Sono settimane, ormai, che continua la mania del lancio degli oggetti da parte dei fan agli artisti che si stanno esibendo. Da sempre succede che il pubblico lanci sul palco oggetti per dimostrare l'amore nei confronti di un artista, ma se una volta erano reggiseni o pupazzi, questa volta pare che il gioco sia quello di lanciare oggetti contundenti con l'intenzione di colpire il cantante o la cantante, al punto da portare alcuni di loro, come Adele, a minacciare il pubblico.

Cosa è successo a Cardi B con la birra

In un video virale, che la stessa rapper americana ha retwittato, si vede, infatti, la cantante mentre canta la sua hit del 2018 Bodak Yellow, quando dal pubblico qualcuno le lancia addosso della birra. Dopo un attimo di stupore, però, Cardi B non rimane con le mani in manoe, anzi, decide di scagliargli contro, con violenza, il microfono, urlando qualcosa al fan. A quel punto si vede la security scendere dal palco in pochi secondi per bloccare il fan reo del lancio. Pare che la rapper avesse chiesto, poco prima, di lanciarle dell'acqua addosso, viste le alte temperature che c'erano a Las Vegas.

Cardi B lancia il microfono anche contro il dj

Il lancio del microfono sta diventando un must dei concerti della rapper, come dimostra il fatto che era stato fatto anche la sera prima. Questa volta, però, non è stato contro il pubblico, bensì contro il dj che era sul palco con lei e che avrebbe interrotto troppo presto la base della canzone che stava cantando. Un video, anch'esso virale sui social, infatti, mostrava Cardi B che si esibiva in I like it, con il pubblico impazzito che la seguiva in quella che è la sua canzone più famosa. A un certo punto, però, si vede la cantante urlare il proprio nome e, girandosi di scatto, lanciare il microfono verso la consolle. Nel video non si capisce molto bene quello che era successo, ma pare che il dj avesse più volte interrotto la traccia su varie canzoni facendole perdere la pazienza.

Il problema dei fan che lanciano oggetti ai cocnerti

Dj a parte, però, il problema dei fan che gettano oggetti addosso agli artisti sta diventando più frequente, e in generale il comportamento di alcuni fan è sempre più invasivo. Ne sanno qualcosa, in Italia, anche Geolier e Sfera Ebbasta che hanno visto persone invadere il palco, o Bresh a cui qualcuno ha lanciato sul palco un cellulare mentre si esibiva.La stessa cosa, negli Usa, era accaduta a Drake prima e a Beba Rehxa poi, colpita da un cellulare che l'aveva costretta in ginocchio, col fan che ha detto di averlo fatto perché gli sembrava divertente. Anche Harry Styles è stato colpito più volte da oggetti che gli sono stati lanciati contro dal pubblico.