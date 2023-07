Adele ironica sui fan che lanciano oggetti ai concerti: “Vi sfido a tirare qualcosa, vi ucciderò” Adele ha commentato con ironia i recenti episodi di fan che, durante i concerti dei loro artisti preferiti, lanciano sul palco oggetti alquanto surreali. La cantante si è presentata con uno “spara magliette” e scherzando ha detto al pubblico: “Vi sfido a tirare qualcosa e vi ucciderò. Smettetela di farlo”.

A cura di Elisabetta Murina

Di recente, sempre più fan stanno lanciando oggetti alquanto insoliti durante i concerti dei loro artisti preferiti. Bebe Rexa, ad esempio, è stata colpita in viso da un telefono mentre si esibiva, Lil Nas X invece ha ricevuto in regalo un sex toy, per non parlare di Pink a cui sono state lanciante sul palco le ceneri della mamma di un fan. Ma c'è chi, come la cantante Adele, non vuole essere coinvolto e chiede ai fan di "smetterla di tirare cose agli artisti".

Il commento ironico di Adele: "Vi sfido a tirare qualcosa, vi ucciderò"

Durante uno dei suoi ultimi show, che si è tenuto nel weekend al Palace Hotel e Casinò di Las Vegas, Adele si è presentata sul palco con uno "spara magliette". Rivolgendosi direttamente al suo pubblico, con ironia, ha detto: "Avete notato che ultimamente le persone hanno dimenticato le buone maniere ai concerti e hanno cominciato a tirare cose sul palco?”. Poi, sempre scherzando, ha minacciato i fan, "sparando" verso di loro una maglietta: "Vi sfido a tirare qualcosa e vi ucciderò. Smettetela di tirare cose agli artisti". Il piccolo siparietto si è concluso con una risata della cantante, ma il messaggio è apparso chiaro e diretto.

Cosa è successo al concerto di Pink e Bebe Rexha

Qualche settimana fa, mentre si stava esibendo a New York, Bebe Rexha è stata colpita alla testa da un telefono lanciatole da un fan. Come si vede nel video pubblicato sui social, si è subito accasciata a terra ed è stata portata nel backstage dal suo team, per accertarsi che non fosse nulla di grave. Il giorno successivo, la stessa star si è mostrata su Instagram con un occhio nero, causato proprio dal cellulare.

Ancora più surreale è quanto accaduto al concerto di Pink, dove all'improvviso un fan nelle prime file ha lanciato sul palco le cenerei della madre. La cantante è rimasta spiazzata e ha detto: "Non so come mi sento a riguardo", non sapendo appunto come reagire al gesto. Con delicatezza e cura, ha posato la busta ai margini del palco e ha ripreso a cantare.