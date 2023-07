Harry Styles colpito a un occhio durante il concerto: il video mentre lascia il palco sofferente Ennesimo episodio di lancio degli oggetti ai cantanti sul palco ieri , sabato 8 luglio, a Vienna dove si è tenuto il concerto di Harry Styles. L’artista è stato colpito da un oggetto volante lanciatogli da un fan.

Gli spettatori ai concerti continuano a lanciare oggetti agli artisti sul palco, una tendenza preoccupante diffusa tra i giovani che vede sempre più vittime. Anche ieri, sabato 8 luglio, Harry Styles è stato colpito al volto da un oggetto durante lo show a Vienna: PopCrave ha condiviso il video che mostra come il cantante si inchini dolorante dopo la botta. Di recente sono state registrati tanti episodi analoghi: dopo le ceneri di una defunta consegnate a Pink, sono volati cellulari ai concerti Bebe Rexa, Drake, e Bresh che dal palco del Tim Summer Hits è rimasto incredulo.

Il video di Harry Styles colpito al volto

Stava camminando presumibilmente dietro le quinte del concerto quando qualcuno gli ha lanciato un oggetto contro, prendendolo in pieno. Il cantante ha proseguito la sua camminata mostrandosi però dolorante al viso per la botta. Harry Styles era a Vienna sabato 8 luglio dove si è tenuto il concerto all'Ernst Happel Stadium.

Bebe Rexa recentemente è stata colpita in viso da un telefono mentre si esibiva, Lil Nas X invece ha ricevuto in regalo un sex toy, per non parlare di Pink a cui sono state lanciante sul palco le ceneri della mamma di un fan. Anche a Drake è stato lanciato un cellulare, così come a Bresh, il giovane rapper italiano. Gli episodi in questione fanno parte ormai di una tendenza sempre più comune tra gli spettatori dei concerti. Adele pochi giorni fa ha messo in chiaro le cose con i fan prima di esibirsi: "Se lanciate qualcosa vi uccido".

La minaccia ironica di Adele prima del concerto

"Avete notato che ultimamente le persone hanno dimenticato le buone maniere ai concerti e hanno cominciato a tirare cose sul palco?": con queste parole Adele ha aperto l'argomento durante lo show al Palace Hotel di Las Vegas tenutosi ad inizio luglio. La cantante ha voluto mettere in chiaro le cose per provare a mettere un punto ai numerosi episodi che si sono verificati negli ultimi tempi sui palchi di tutto il mondo: "Vi sfido a tirare qualcosa e vi ucciderò. Smettetela di tirare cose agli artisti".