Battiti Live 2022, la scaletta dell’ultima puntata stasera in tv: cantanti e ospiti del 2 agosto Questa sera, martedì 2 agosto, andrà in onda l’ultima puntata di Radio Norba Cornetto Battiti live da Trani, condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci.

Ritorna questa sera, martedì 2 agosto, per l'ultima puntata Radio Norba Cornetto Battiti Live, in diretta su Italia 1 da Trani. In conduzione ci saranno ancora loro due, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la creator Mariasole Pollio tra il pubblico a raccogliere le voci e le emozioni. Già dalle anticipazioni si prevede una gran scaletta di ospiti per l'ultima puntata del festival musicale che ha accompagnato la prima parte dell'estate italiana, tra Bari, Gallipoli e Trani: tra i più noti i reduci di Amici 21 LDA e Luigi Strangis, ma anche Francesco Renga e Le Vibrazioni.

La scaletta di Battiti Live per la puntata del 2 agosto 2022

Si è arrivati all'ultima puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival musicale che ha attraversato la Puglia, in diretta su Italia 1. Tra i protagonisti dell'ultima serata artisti del calibro di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, senza dimenticare Donatella Rettore e la cantante di "Finimondo" M¥SS KETA, mentre on the Road ci saranno il trio Fedez, Mara Sattei, Tananai da Otranto e Matteo Romano da Lucera. Qui la scaletta, non in ordine di apparizione.

LDA

Tancredi

Deddy

Luigi Strangis

Boomdabash

Annalisa

Elodie

Achille Lauro

Loredana Bertè

Franco 126

Gabry Ponte

Aka7even

Ana Mena

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Francesco Renga

Le Vibrazioni

Noemi

Donatella Rettore

Darin

Emis Killa

Dolcenera

Berna

M¥SS KETA

On the road ci saranno:

Battiti Live 2022 stasera in tv, gli orari e dove vederlo

Cornetto Battiti Live, il Festival di Radio Norba, è diventato anche un appuntamento televisivo per i concerti registrati dallo scorso 17 giugno al 3 luglio, in località differenti della Puglia. Dopo le due puntate a Bari, e le successive due a Gallipoli, stasera arriva a Trani per la sua ultima puntata. Come in precedenza, anche questa volta sarà possibile accedere alla visione del concerto in televisione, ma anche in streaming. Dalle 21.20 infatti, il concerto sarà in diretta su Italia 1, ma anche in streaming, attraverso Mediaset Infinity.