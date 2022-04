Chi è Luigi Strangis ad Amici 2021, le canzoni e il percorso del cantante malato di diabete Luigi Strangis, l’artista calabrese 20enne concorrente di Amici 21, è uno dei candidati alla vittoria finale del talent televisivo con Sissi.

A cura di Vincenzo Nasto

Luigi Strangis, 2021, foto di Instagram @luigi_strangis

Sarà tra i protagonisti delle ultime settimane del talent musicale di Canale 5 Amici 21: stiamo parlando di Luigi Strangis. Il giovane concorrente classe 2001, nativo di Lamezia Terme, sta attraversando un ottimo periodo di forma, anche grazie al suo insegnante: Rudy Zerbi. Il rapporto tra i due sembra essere arrivato al livello successivo, con le ultime settimane che sono state decisive nel suo proseguo: il cantante ha infatti interpretato senza paura la cover di "Un’emozione da poco" di Anna Oxa, ma soprattutto di "Bella senz'anima" di Riccardo Cocciante. Dopo l'eliminazione improvvisa di LDA, lui e Sissi sono diventati, a tutti gli effetti, i concorrenti più validi per la vittoria finale della competizione.

Chi è Luigi Strangis, il cantante di Amici

Sin da piccolo, Luigi si è concentrato sulla musica, una passione sin da bambino che ha coltivato anche attraverso gli studi di chitarra e teoria musicale. Nato da madre calabrese e padre napoletano, Luigi ha frequentato il Liceo Musicale Tommaso Campanella di Lamezia Terme, dove però non ha mai preso lezioni di canto: una particolarità che ha sorpreso anche i vocal coach di Amici. La passione per la chitarra lo ha portato, solo pochi mesi fa, a esibirsi con il cantautore Alex Britti. In quell'occasione, l'autore di "Settemila caffè" si era congratulato proprio con il giovane musicista, facendogli i complimenti per la bravura con la chitarra. Sui social Luigi non sembra ancora molto attivo, ma il suo profilo Instagram conta già più di 254mila follower.

Muro, Vivo e Tondo, gli inediti di Luigi ad Amici 2022

Fino a ora, sono stati tre i singoli pubblicati nel programma dal ragazzo classe 2001: "Muro", "Vivo" e "Tondo". Tutte le canzoni pubblicate hanno superato almeno 1,5 milioni di stream su Spotify, con "Muro" che si avvicina ai cinque milioni. I tre singoli hanno avuto collaborazioni molto importanti: partendo da "Muro", possiamo notare la presenza di Canova, ma anche di Leonardo Zaccaria e Vincenzo Colella alla produzione. Il brano racconta una relazione vissuta tutta d'un fiato, in cui l'autore non riesce a trovare un proprio equilibrio tra l'impegno per sé stesso e ciò che lo circonda. Il secondo singolo, "Vivo" è invece stato prodotto da Brail, nome d'arte di Iacopo Sinigaglia, in cui continua il racconto del giovane artista sulle storie d'amore irrinunciabili, come quando canta: "Se per caso tu sparissi, se un giorno non tornassi, ti aspetterei fino all’ultimo respiro perché è con te che io mi sento vivo". L'ultima canzone presentata invece è stata "Tondo", che ha acceso anche le polemiche sull'esibizione del cantante: il brano scritto per lui da Enrico Nigiotti esplora il tema del bullismo e dell'obesità. Il giovane cantante è stato attaccato per essersi presentato sul palco con disinvoltura, con alcuni fan che hanno definito la scena umiliante per chi soffre di obesità.

Il percorso di Luigi ad Amici e il racconto della malattia

Luigi è entrato sin da subito nella scuola di Amici, il 19 settembre 2021, quando il suo insegnante Rudy Zerbi ha deciso di affidargli un banco. Fin dall'inizio la timidezza del giovane cantante sorprende tutti, come la sua assenza nella puntata del 6 febbraio, dove viene per la prima volta ipotizzata la strada della malattia. Basta aspettare poche settimane, che in un'intervista, i genitori rivelano ciò che era stato nascosto: Luigi soffre di diabete dal 2016. La sua cura, che lo costringe ad assumere insulina e a non aver sbalzi umorali, è stata poi raccontato durante la trasmissione. Inoltre, nei primi mesi del programma, in molti avevano fatto caso all'avvicinamento improvviso tra lui e la ballerina sarda Carola Puddu – eliminata nella puntata del 16 aprileeliminata nella puntata del 16 aprile -, un flirt che non si è poi realizzato, con le parole dello stesso cantante a mettere la parola fine sulle illazioni: "Ti voglio tanto bene ma non provo i tuoi stessi sentimenti".