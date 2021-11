Arisa tra Ballando con le stelle ed Ero romantica: “Canto la femminilità e le sue contraddizioni” Arisa ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Ero romantica” che uscirà il prossimo 26 novembre. Un album in bilico fra romanticismo e desiderio di libertà.

A cura di Redazione Music

Arisa ha annunciato l'uscita del suo nuovo album "Ero romantica" che uscirà il prossimo 26 novembre. Un album anticipato dai singoli "Potevi fare di più" con cui la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2020, "Ortica" e "Psycho" e il recentissimo "Altalene", con questi ultimi due che le hanno anche fatto da colonna sonora per le coreografie di ballando con le stelle di cui è protagonista assieme al ballerino Vito Coppola, che oltre a insegnarle il ballo nella trasmissione di rai1 condotta da Milly Carlucci è stato anche protagonista del video dell'ultimo singolo.

Cosa aspettarsi da Ero romantica

Arisa è arrivata al settimo lavoro, cambiando tanto, soprattutto negli ultimi lavori, mettendosi in gioco anche a livello sonoro, come mostrano proprio gli ultimi singoli molto elettro-pop, con una svolta anche nell'immagine che la cantante lucana sta dando di sé all'esterno. È la stessa artista – tramite la nota stampa e sul suo Instagram – a dare qualche informazione in più sul prossimo lavoro: "È un album in bilico fra romanticismo e desiderio di libertà: a volte sofferto e struggente, in altri momenti sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza fra malinconiche ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90.

Un album di autodeterminazione femminile

Arisa definisce "Ero romantica" come "un atto d’amore verso l’umanità nelle sue varie sfaccettature, un disco di un’artista che trova il senso nelle eccezioni alla regola, celebra la femminilità e le sue contraddizioni, canta di autodeterminazione femminile e di schiavitù volontaria, urla l’urgenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall’omologazione". Il nuovo album è prodotto da Jason Rooney con la coproduzione di Giuseppe Barbera in “Licantropo”, “Cuore”, “La casa dell’amore possibile”, “L’arca di Noè”. I brani “Psycho“e “Altalene” sono stati prodotti da Danusk, mentre il brano “Maddalena” vede la produzione sia di Danusk che di Jason Rooney. “Potevi fare di più” è stato invece prodotto da Adriano Pennino.