"Psycho" è l'ennesimo cambiamento di Arisa, che questa volta ha deciso di far ballare ancora di più i suoi fan e di farlo con un testo in cui si mette completamente a nudo. Pochi giorni fa è stata la madrina del gay pride di Napoli, da tempo ormai volto e corpo a favore della bodypositivity, usando la sua bacheca Instagram come piattaforma per i suoi messaggi e con questa canzone – che co-firma con Francesco Sponta, mentre per la musica ci hanno pensato con Daniele Autore (a.k.a. Danusk), Torine Michelle Bjåland e Viktoria Reitan – si prende il suo spazio per rivendicare la sua libertà sessuale e non solo.

Il significato di Psycho

Nei mesi scorsi si è parlato molto, tra le pagine di gossip del suo fidanzamento, della rottura, del riavvicinamento, ma adesso Arisa ha solo voglia di cantare la possibilità di essere una donna libera senza dover dar conto e giustificazioni a nessuno: "‘Psyco' è una canzone che parla di me, di come sono, di come la penso sull'amore adesso, dall’ultima volta che mi ha delusa. Sento il bisogno di sentirmi indipendente dall’amore di un uomo, e di credere che posso farcela da sola a fare tutto, senza dare adito a chi mi giudica ‘Psyco' solo perché scelgo di essere felice e di vivere come mi va, è solo invidia" scrive nella cartella stampa. Ma anche a leggere il testo della canzone è chiaro come la pensa e lo fa senza peli sulla lingua, da "Ti do due morsi e poi accendo un porno (Ahahah) Metto i jeans, ma senza slip" a "Se è per me, non c'è problema, se c'è pure lei stasera, se pagherai per tre" passando per "Non ti devi innamorare, questo è il patto mi dispiace, ma mi piace" fino a "Voglio consigli, poi non li seguo, due tette piccole rispetto all'ego".

Testo di "Psyco"

Mi sveglio presto

Ho ancora sonno

Vivo di notte, ma

Adoro il giorno

Ti dico: "Sì"

Ma poi mi scanso

Ti do due morsi e poi

Accendo un porno (Ahahah)

Metto i jeans, ma senza slip

Vieni, io ti aspetto qui

Che non c'è nessuno

Segnali di fumo

Se è per me, non c'è problema

Se c'è pure lei stasera

Se pagherai per tre

Te e tra becco, ma non re'

Non ti devi innamorare

Questo è il patto

Mi dispiace, ma mi piace

Sono psycho (Psycho)

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Sono psycho

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Sono psycho

Punta le sei

Ma son le otto

Ti dico: "Arrivo", ma

Sono già a letto

Voglio consigli

Poi non li seguo

Due tette piccole

Rispetto all'ego (L'ego, l'ego)

Tu non sei geloso, ma

Mi segui tipo Steadicam

Io voglio stare con te

Ma solo quando va a me

Credo si fa male, ma

È più una cosa isterica

Poi piango se non sei debo'

Le mie lacrime

E le sento chiacchierare

Rosa e psycho

Mi dispiace, ma mi piace

Sono psycho (Psycho)

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Sono psycho

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Sono psycho

Ma poi quando viene sera

Resto sola, solo rosa

E penso che

Sono più normale di te

Non è cosa solo mia

Questa strana anomalia

E non voglio terapia

Sono psycho

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Sono psycho

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Sono psycho

Il tour di Arisa

Arisa è in tour a parrtire da fine luglio: giovedì 29 luglio a Cesenatico (Forlì-Cesena), Piazza Andrea Costa, venerdì 30 luglio a Ladispoli (Roma), Bosco di Palo per il Ladi Summer Fest, domenica 1 agosto a Partanna (Trapani), Anfiteatro Comunale, lunedì 2 agosto a Zafferana Etnea (Catania), Anfiteatro Falcone e Borsellino, martedì 3 agosto a Enna, Castello di Lombardia, venerdì 6 agosto a Travo (Piacenza), Parco Archeologico, sabato 7 agosto a Valtournenche (Aosta), Breuil-Cervinia, mercoledì 11 agosto a Porto Sant'Elpidio (Fermo), Arena Orfeo Serafini, venerdì 13 agosto ad Agerola (Napoli), Parco Colonia Montana, martedì 17 agosto a Reggio Calabria, Arena Alberto Neri, giovedì 26 agosto a Castel Di Sangro (L’Aquila), Piazza Plebiscito e infine venerdì 27 agosto a Ostuni (Brindisi), Foro Boario.