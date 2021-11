Il significato e il testo di Altalene, Arisa racconta un rapporto adultero e il piacere carnale Arisa ha pubblicato il singolo e il video di “Altalene”, nuovo singolo che arriva a pochi mesi dall’uscita di “Psycho”, canzone che portava la cantante lucana verso lidi più elettropop. Arisa, protagonista di Ballando con le stelle, racconta la contraddizione di una relazione adulterina basata su un rapporto di dominio di un partner su un altro.

Arisa ha pubblicato il singolo e il video di "Altalene", nuovo singolo che arriva a pochi mesi dall'uscita di "Psycho", canzone che portava la cantante lucana verso lidi più elettropop. Protagonista dell'edizione in corso di Ballando con le Stelle, Arisa riesce a saltare da un ruolo all'altro con facilità e soprattutto sempre con enorme consapevolezza di sé e di quello che vuole dare e mostrare al pubblico. A livello musicale, in questi ultimi tempi, si è spostata verso dei suoni da club, elettronici ma sempre nel genere ombrello del pop, partendo da un "beat da oscuro club berlinese" come dice il comunicato stampa, dando un'idea precisa, in effetti, prima dell'esplosione elettropop.

Il significato di Altalene

Altalene è scritto da Arisa con l'aiuto di Daniele Autore, aka Danusk, con l'aiuto del duo country pop angloamericano Brown&Gray e a Johannes Herbst che affianca Autore nella produzione. Anche questa volta il messaggio rientra in qualche modo nell'insieme ampio in cui rientrava anche quello di Psycho in cui Arisa spiegava di sentire "il bisogno di sentirmi indipendente dall’amore di un uomo, e di credere che posso farcela da sola a fare tutto, senza dare adito a chi mi giudica ‘Psyco' solo perché scelgo di essere felice e di vivere come mi va". Questa volta Arisa rivendica la libertà di una relazione complessa. In questo la cantante "fotografa la contraddizione di una relazione adulterina basata su un rapporto di dominio di un partner su un altro". Un uomo narcisista che rende schiava una donna lucidamente disponibile a farsi sottomettere, in cambio di un piacere che è essenzialmente fisico e carnale".

Il testo di Altalene

Come stai?

Dici che ci sei, io non ti vedo mai

E non so che fare

Sono un clown

Vivi più sereno se mi trovi sempre qua

Poi non vuoi mai parlare

Facile per te, lo sai

Ogni volta che mi vuoi

Non mi chiedi neanche di uscire

Non devi sorridermi

Dirmi che ti piaccio e sì

Quello che mi chiedi lo avrai

Perché io so, io so cosa mi fai

(Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta

Ta, ta, ta, ta, ta)

Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu-tu

(Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta)

Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu-tu

(Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta)

Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu-tu

(Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta)

Perché io so bene cosa mi fai

Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu-tu

(Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta)

Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu-tu

(Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta)

Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu-tu

(Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta)

Perché lo so dopo cosa mi fai

Tu con lei

Esci fuori a cena, le regali Cartier

Io sto qui a lacrimare

Ah, se mai

Dovessi ricordarti di portare via gli scarti

Le mangio io lе sue olive

Tanto poi ritornerai

Animalе più che mai

Pronto ad umiliarmi con stile

(Dimmi che ti son mancata)

Poi potrò concedermi

Dalla testa agli alluci

Quello che mi chiedi lo avrai

Perché io so, io so cosa mi fai

(Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta

Ta, ta, ta, ta, ta)

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta (Amore mio)

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta (Pensando a te)

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta (Non sono in me)

Perché io so bene cosa mi fai

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta (È come se)

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta (Io guardo te)

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta (E vedo me)

Perché lo so dopo cosa mi fai

Se fai così

Se resti qui

Mi sento bene

Io con te, tu con me

Dai prendimi

Sai dire sì

Sulle altalene

Non mi basti mai

Perché io so, io so cosa (Co–?)

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta (Amore mio)

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta (Pensando a te)

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta (Non sono in me)

Perché io so bene cosa mi fai

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta (È come se)

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta (Io guardo te)

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta-ta (E vedo me)

Perché lo so dopo cosa mi fai

Il video di Altalene con Vito Coppola

"Tu con lei Esci fuori a cena, le regali Cartier Io sto qui a lacrimare Ah, se mai Dovessi ricordarti di portare via gli scarti Le mangio io lе sue olive" canta Arisa che continua "Tanto poi ritornerai animalе più che mai, pronto ad umiliarmi con stile (Dimmi che ti son mancata) poi potrò concedermi dalla testa agli alluci quello che mi chiedi lo avrai perché io so, io so cosa mi fai". Perché "Altalene" è "la carne viva che non trova ragione ma la sente, e sa che è cosa buona e giusta consumare in fretta purché sia fuoco intenso" come sottolinea l'artista. E nel video, girato da Marco Gradara, c'è anche Vito Coppola, suo partner a Ballando, "rappresentando proprio i contrasti che definiscono la relazione fra i due amanti".