Angelina Mango tra Che t’o dico a fa’ e l’amicizia con Giulia Stabile: “Capisce le mie debolezze” Angelina Mango, nell’intervista a Fanpage.it, ha svelato la sua amicizia con la ballerina Giulia Stabile, coreografa per il video del nuovo singolo Che t’o dico a fa’.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango e Giulia Stabile, foto di Francesco Cerbini e TikTok Account @Angelinamango

Sono appena passati 10 giorni dall'uscita del video ufficiale di Che t'o dico a fa', il nuovo successo di Angelina Mango, che sembra bissare, anche numericamente, l'esplosione estiva di Ci pensiamo domani. Uno dei tratti caratteristici, sin dalla presentazione del brano ad Amici di Maria De Filippi, è stata la coreografia, trasportata poi nel video ufficiale girato in un mercatino milanese e poi, in live, sui palchi di Napoli, Modugno, Roma, Firenze e Torino, per adesso. Già dalla prima apparizione del singolo ad Amici, ci si poteva accorgere della presenza di un volto noto nel corpo di ballo della cantante: si tratta di Giulia Stabile, conduttrice di Tu si Que vales, parte del corpo di ballo del talent di Canale 5 e, questa volta, coreografa per Angelina Mango. Proprio con l'uscita del video ufficiale, andando a scorgere tra i credit del cortometraggio, è possibile osservare il nome di Giulia Stabile come coreografa della cantante per Che t'o dico a fa'.

Angelina Mango svela la sua amicizia con Giulia Stabile

Nell'intervista a Fanpage.it, Angelina Mango è voluta proprio ritornare sul rapporto che la lega a Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi: "Con Giulia è stato pazzesco, è assurda. Le ho mandato la canzone poco dopo averla fatta, perché già avevo in testa l'idea di coreografarla, di ballarla, perché la canzone si presta tantissimo. Però se io mi invento i movimenti magari faccio una cosa orribile, quindi mi sono detta che sarebbe stato meglio chiamare Giulia, che è mia amica, abbiamo un rapporto molto, molto stretto, ci capiamo tantissimo e avevamo già collaborato in passato, quando ero in casetta. Lei capisce tutte le mie debolezze, tutto quanto, quindi in sala abbiamo fatto un lavoro bellissimo".

Il video della coreografia in sala da ballo su TikTok

In effetti, non è la prima volta che le due artiste lasciano piccole tracce sui social della loro amicizia. Anzi, proprio attraverso post e storie su Instagram e TikTok, Angelina Mango e Giulia Stabile hanno svelato alcuni momenti di backstage della coreografia e non solo. Anche perché, qualche mese fa, nelle storie Instagram della ballerina, in evidente tensione prima dell'apparizione sul palco del talent di Canale 5, viene consolata proprio da Angelina Mango. Una testimonianza che si lega a doppio filo con il video del backstage pubblicato sul profilo TikTok di Angelina Mango, dove vengono mostrati alcuni momenti in sala da ballo tra la cantante e la ballerina.

La timidezza di Angelina Mango

Nel video, oltre a riconoscere alcuni passi che rientreranno nella coreografia di Che t'o dico a fa', Giulia Stabile supporta e applaude gli sforzi compiuti da Angelina, che non ha mai nascosto la sua timidezza: "Non so come funziona il mio cervello, però ci sono certi momenti in cui arrivo talmente tanto a dirmi che una certa cosa è assurda che proprio finisce tutta la mia timidezza e divento sfacciatissima, non me ne frega niente, a un certo punto twerkavo davanti alle bancarelle, senza problemi, poi mi rivedevo e mi chiedevo se quella fossi io. È come sul palco, cioè sul palco io non mi posso vergognare perché altrimenti devo cambiare lavoro".