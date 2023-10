Adele rivela: “Ho smesso di bere da quattro mesi, ero al limite dell’alcolismo” Adele, sul palco del Caesars Palace di Las Vegas, durante la sua residency, ha confessato di non bere alcolici da quasi quattro mesi: “Sono stata letteralmente al limite dell’alcolismo”.

A cura di Vincenzo Nasto

Adele, foto di Getty Images

Mancano poche settimane alla fine della residency a Las Vegas di Adele: un appuntamento musicale tra i più importanti degli scorsi mese e che hanno mostrato anche un lato più intimo della cantante. Un rapporto con il pubblico che ha mostrato l'ironia e la forza dell'interprete britannica quando ha scherzosamente minacciato i propri fan di non lanciare oggetti sul palco con uno spara-magliette tra le mani. O come quando, attraverso il racconto di Chris Dare e sua moglie Shantelle Lord, aveva partecipato sul palco del Caesars Palace al gender reveal party della coppia, lasciandosi andare alle lacrime per la sorpresa. Nelle scorse ore invece, Adele ha confessato un rapporto con l'alcol molto più intenso rispetto al passato, quando aveva già lasciato intendere di essersi riparata nel vino durante la crisi pandemica.

Adele: "Ho smesso di bere, ora mi annoio"

Nel suo ultimo spettacolo infatti, Adele ha rivelato: "Ho smesso di bere forse tre mesi e mezzo fa. Ora mi annoio. Voglio dire, sono stata letteralmente al limite dell'alcolismo per gran parte dei miei vent'anni, ma mi manca così tanto". Pur essendosi liberata dalle bevande alcoliche da alcuni mesi, Adele non si è schierata contro il suo uso, affidando il suo pensiero a un fan: "Quindi goditi il tuo whisky sour. Sono molto, molto gelosa". Lo scorso ottobre, aveva rivelato di aver consumato tanto alcol, soprattutto vino, durante il periodo del lockdown: "Ricordo quando sono venuta qui durante il Covid, in lockdown. Erano le 11 e mi sono fatta fuori quattro bottiglie di vino, come tutti gli altri. Nel 2020 eravamo tutti a casa praticamente ubriachi".

Il rapporto con il padre il brano I Drink Wine

Sul suo rapporto con l'alcol, come ha raccontato nell'intervista di Oprah Winley nel 2022, incide anche quello con il padre. Adele infatti ha raccontato molto presto nella sua carriera quanto l'alcol avesse allontanato il padre dalla sua famiglia, gravando poi sul suo rapporto con le bevande nell'ultimo decennio. Poi la morte del padre, Mark Evans, nel maggio 2021 e i primi segnali che l'allontanano dal bere: "Mi sono allontanata perché è un ottimo modo per conoscere davvero te stesso, è semplicemente bere acqua ed essere sobri come in ogni situazione". In merito, entra anche la fine del rapporto con l'ex marito Simon Konecki e l'arrivo dell'ultimo album 30: all'interno è possibile trovare il singolo I Drink Wine.