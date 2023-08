Le lacrime di Adele dopo esser stata protagonista di un gender reveal a un suo concerto Adele è stata protagonista di un gender reveal durante il suo concerto a Las Vegas: la donna è scoppiata in lacrime dopo aver annunciato il sesso del bambino.

A cura di Vincenzo Nasto

Adele, foto di Gareth Cattermole per Getty Images

La residency di Adele a Las Vegas sta per giungere al termine, dopo l'incredibile serie di concerti tenutasi al Caesars Palace di Las Vegas negli ultimi 18 mesi. La cantante di origini britanniche ha, a più riprese, commentato come stesse vivendo un nuovo modello di vita, ma soprattutto anche un più ravvicinato rapporto con il pubblico che le permettesse anche di avere con loro un confronto più diretto. Era capitato lo scorso mese, quando nel momento di maggior attenzione al rapporto violento tra fan e artisti sul palco, aveva "avvertito" il pubblico di non permettersi di lanciare alcun oggetto sul palco, pena un colpo con lo spara-magliette. Nelle scorse ore lo scenario è stato diverso.

Infatti, durante una sua esibizione per i fan di Las Vegas, due ammiratori della cantante hanno realizzato un gender reveal party: Chris Dare e sua moglie Shantelle Lord, come riporta il portale TMZ, si sono avvicinati al palco, applauditi dalla stessa Adele. Appena arrivati al bordo del palco, i due fan hanno chiesto alla cantante di annunciare il sesso del bambino, scritto su un biglietto che le era stato passato dalla coppia. Adele, dopo aver rivelato che sarebbe stata la sua prima volta in una situazione del genere, è rimasta sorpresa dalla confessione della coppia, che ha rivelato di aver aspettato 12 settimane solo per far leggere il sesso del bambino a lei.

La cantante britannica, visibilmente emozionata, ha rivelato alla coppia: "Shantelle e Chris stanno per avere un maschio". In quel momento, Adele non è riuscita a trattenere le lacrime, ringraziando la coppia per quel gesto e rilanciando l'invito per la sua futura prole: "Nel caso avrò un figlio, vorreste essere voi a rivelarne il sesso?". La scena, ripresa dai cellulari delle persone presenti allo spettacolo Weekends With Adele a Las Vegas, è diventata virale su Instagram, soprattutto dopo le lacrime di gioia della cantante.