Adele ha confessato di aver bevuto quattro bottiglie di vino al mattino durante il lockdown Adele, dopo 34 concerti a Las Vegas, racconta il suo consumo di vino durante il lockdown e confessa di esser dimagrita 45 chili dopo averlo messo da parte.

A cura di Vincenzo Nasto

Adele a Londra 2022, foto di Gareth Cattermole per Getty Images

Adele ha appena terminato la sua prima Las Vegas Residency, dopo aver portato a casa 34 date con almeno 4mila persone per ogni serata. Un'esperienza che ha vissuto con grande energia, dopo la sfortunata epopea che l'aveva vista protagonista nel 2022, quando a solo 24 ore dall'inizio del primo spettacolo, metà della sua troupe era risultata positiva al Covid-19. Residency annullata e un lungo viaggio che la porterà alla pubblicazione di 30, il suo nuovo album, l'episodio giusto per ritornare da protagonista a Las Vegas e collezionare un filotto di sold out al The Colosseum del Caesars Palace. Durante l'ultima serata, la cantante ha ringraziato il pubblico, annunciando l'arrivo di un nuovo tour di 34 date fino al prossimo novembre, ma scoprendo anche il suo lato umano, ricordando i primi mesi del 2020 quando la cantante era arrivata per la prima volta a Las Vegas per chiudere il suo disco.

Adele e le quattro bottiglie di vino prima delle 11

Durante lo spettacolo, Adele ha rivelato di aver consumato tanto alcol, soprattutto vino, durante il periodo del lockdown: "Ricordo quando sono venuta qui durante il Covid, in lockdown. Erano le 11 e mi sono fatta fuori quattro bottiglie di vino, come tutti gli altri. Nel 2020 eravamo tutti a casa praticamente ubriachi". La rivelazione è stata accompagnata anche dall'annuncio di altre 34 date al The Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas. Il rapporto con l'alcol è stato un filo narrativo che Adele ha raccontato molto spesso negli ultimi anni, legato soprattutto alla perdita di peso, ma anche alla grave mancanza accorsa nel 2021, quando a causa di cancro intestinale, ha perso suo padre. Un racconto che nel 2022 ha rilasciato alla CBS con la celebre intervista di Oprah Winfrey, in cui aveva affermato di aver rinunciato all'alcol per conoscere meglio sé stessa, soprattutto dopo il divorzio dal marito Simon Konecki.

Il rinnovo della residency a un milione di euro per ogni concerto

Ma un altro lato interessante della residency a Las Vegas, potrebbe essere quello economico: a gennaio 2022, stando a quanto riportato dal Sun, il guadagno per ogni rappresentazione musicale al The Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas si aggirava intorno ai 600mila euro. Un grande introito economico, soprattutto legato alla sequenzialità dei concerti, che si sarebbero tenuti solo nei weekend dello stesso anno. Ma, come riporta lo stesso Sun, i guadagni di Adele per il prossimo ciclo dei concerti potrebbero essere addirittura maggiori: si parla di un guadagno non inferiore al milione di euro. Oltre agli introiti, Adele ha annunciato di aver registrato un film della residency a Las Vegas, per coloro che non hanno avuto la possibilità di accedere ai concerti.