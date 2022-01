Oltre 600 mila euro a sera: il cachet di Adele per i concerti a Las Vegas è stellare Adele comincia questo weekend la residenza musicale a Las Vegas dove canterà ogni venerdì e sabato per un cachet di oltre 600 mila euro a sera.

A cura di Redazione Music

Adele comincerà la residenza musicale che la vedrà esibirsi ogni weekend fino ad aprile al Caesars Palace Las Vegas, con un cachet stellare che la porterà a diventare l'artista donna più pagata per una residenza a Las Vegas. Negli anni questo tipo di accordo è diventato quasi un must per alcune star mondiali che piuttosto di girare per il mondo o il proprio Paese in tour scelgono una soluzione meno stressante e sicuramente più vantaggiosa a livello economico. Adele, infatti, guadagnerà circa 600 mila di euro (500 mila di sterline), stando a quanto riporta il Sun. I tabloid inglese ha anche dato la forbice di prezzo per quanto riguarda i biglietti che variano dagli 850 euro circa fino a oltre 10 mila.

Tutti i benefit di Adele

La cantante, inoltre, oltre al cachet avrà anche altri benefit, sia economici che non. Da un lato, infatti, l'artista inglese, probabilmente la più grande popstar al mondo di questi ultimi anni, avrà una percentuale dal merchandising venduto, dall'altro sarà trattata come ospite speciale, ovviamente, con una suite da 25 mila euro a notte, un assistente personale, un autista e sicurezza personale oltre a servizi base come cibi e bevande gratuite. La cantante terrà un concerto ogni venerdì e sabato e si pensa che ogni serata frutterà il cachet della cantante solo con la vendita dei biglietti, a cui si aggiunge tutto l'indotto. Lo dice una fonte anonima al tabloid, spiegando che i biglietti per i concerti di Adele sono la cosa più richiesta del momento.

24 concerti prima di Hyde Park

Adele terrà un totale di 24 concerti al Caesar fino al prossimo 24 aprile, quando la residenza artistica finirà e la cantante si preparerà agli altri concerti previsti per l'1 e 2 luglio ad Hyde Park, altro festival attesissimo con biglietti da oltre 800 euro. Adele è reduce dall'uscita di "30", il suo ultimo album pubblicato lo scorso novembre volato in testa alle classifiche inglesi e americane, anche grazie alla spinta della prima canzone "Easy on me" ch è diventata la canzone più ascoltata in streaming nelle prime 24 ore di sempre.