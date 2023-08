Adele protegge un fan dalla sicurezza: “Lasciatelo in pace, fategli godere lo spettacolo” Adele, durante uno dei suoi concerti a Las Vegas, si è scagliato contro la sicurezza del Caesars Palace, che stava infastidendo un suo fan: qui il video della discussione.

A cura di Vincenzo Nasto

Adele, foto di Gareth Cattermole per Getty Images

Solo due settimane prima, aveva incuriosito il web e il pubblico del Caesars Palace di Las Vegas per la Weekends With Adele, il pianto della cantante britannica dopo aver annunciato il sesso del bambino di una coppia di fan, accorsi al concerto per sentirlo pronunciare dalla stessa autrice. Il gender reveal è solo uno dei passaggi tra Adele e il suo pubblico, in questa lunga stagione a Las Vegas, che ha offerto al pubblico della cantante la possibilità di avvicinarsi, anche a livello umano. Un rapporto che è diventato anche una sorta di tutela nei confronti di chi assiste al concerto, come negli ultimi giorni, quando Adele è stata costretta a mettere in pausa un'esibizione live perché un fan era stato disturbato dalla sicurezza dell'hotel.

Adele si scaglia contro la sicurezza per proteggere un fan

L'autrice, lo scorso 25 agosto, era nel bel mezzo del concerto, mentre cantava il singolo Water Under The Bridge, quando è stata costretta a interrompere l'esibizione per sottolineare ciò che stava accadendo nel pubblico: "Cosa sta succedendo a quel giovane fan che è stato così infastidito da quando sono arrivato io, a tal punto da farlo alzare dalla poltrona?". La donna cerca una risposta dalla sicurezza, che era nelle sue vicinanze. Puntando lo sguardo al bodyguard nella sala, ha chiesto: "Puoi lasciarlo in pace, per favore? Non ti daranno più fastidio, tesoro. Fategli godere lo spettacolo e lasciatelo solo".

Gli incidenti tra fan e artisti negli ultimi mesi

La cantante, prima di riprendere dalle prime note di Water Under The Bridge, cerca di chiarirsi con il pubblico, a cui non erano chiare le dinamiche del richiamo, scusandosi: "Scusate, ragazzi. È stato infastidito per tutto lo spettacolo dalla sicurezza e dalle altre persone sedute dietro di lui. È qui per divertirsi. Siete tutti qui per divertirvi". Tutto ciò accade in uno dei momenti più controversi nel rapporto tra gli artisti e il pubblico ai concerti: la violenza nei confronti dell'artista sul palco è diventata una tendenza negli ultimi mesi, coinvolgendo star internazionali come Drake, Bebe Rexha, ma anche Harry Styles.