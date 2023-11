X2VR di Sfera Ebbasta è l’album più ascoltato al mondo su Spotify nel weekend d’esordio Canzoni da oltre 3 milioni di ascolti, 18 milioni di ascolti nelle prime 24 ore e l’album più ascoltato al mondo nel weekend d’esordio su Spotify. Sfera Ebbasta fa record e qualche polemica.

L'ultimo album di Sfera Ebbasta, X2VR, è risultato l'album più ascoltato al mondo su Spotify nel weekend d'esordio, come si legge dai dati ufficiali della piattaforma di streaming svedese. Nella Top Albums Debut Global che va dal 16 al 19 novembre, quindi, il rapper italiano è riuscito a superare una folta concorrenza internazionale, issandosi in testa a questa speciale classifica, mettendosi alle spalle albu come "Sentimiento, Elegancia y Más Maldad" del cantante Arcángel, ma anche la colonna sonora di Hunger Games, il ritorno di Ozuna con "Cosmo", il joint album di 2 Chainz and Lil Wayne, "Welcome 2 Collegrove" e l'attesissimo ritorno di Andre3000, che ha pubblicato un album sperimentale come "New Blue Sun".

I numeri da record di Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta esordirà in testa alle classifiche di vendita di questa settimana in cui ha collezionato record e numeri importanti. Con 18.323.573 stream X2VR (Island Records) è diventato l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore, superando il suo stesso record raggiunto nel 2020 con “Famoso”, monopolizzando la Top 50 Italia su Spotify dove i 12 brani dell’album occupano ancora le prime 12 posizioni. A oggi tutte le canzoni dell'album di Sfera hanno superato i 3 milioni, toccando la punta di 5.8 milioni di "15 piani", la canzone che vede la collaborazione di Marracash e chiude l'album, seguita da VDLC e G63, con 5.7 milioni.

Le polemiche su Sfera Ebbasta

Come sempre capita, però, l'album di Sfera Ebbasta ha portato con sé anche alcune polemiche che riguardano, in particolare, alcuni dei testi, considerati sessisti. La polemica torna periodicamente, quando parliamo di rap e trap, specie quando un album ha il successo globale che ha quello del rapper di Cinisello. Alcuni versi, in particolare, stanno girando sui social, in "Anche stasera", infatti, la canzone in cui c'è anche Elodie, Sfera canta: "Sei soltanto mia, mai più di nessuno, odio chi altro ti ha avuta o fatta sentire al sicuro". Versi che hanno un sapore di tossicità, legati all'idea di possesso dell'altro, anche se il discorso sui testi rap è sempre quello: si possono raccontare il male e la tossicità? Esibirli porta automaticamente all'imitazione? Probabilmente no, come ci hanno insegnato anni di libri scritti e film girati, però il tema resta d0attualità nella società che ci circonda e per i fatti di Cronaca.