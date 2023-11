Sfera Ebbasta è ancora il re incontrastato dello streaming: battuto il record di ascolti su Spotify Con l’ultimo album X2VR, Sfera Ebbasta ha battuto il suo record di stream per un singolo album in 24 ore su Spotify.

A cura di Redazione Music

Da anni Sfera Ebbasta risulta il più o tra i più ascoltati su Spotify, nelle classifiche di fine anno. Non importa se abbia o meno pubblicato un album, bastano il catalogo e le collaborazioni per assicurargli lo scettro di re indiscusso dello streaming nazionale. E probabilmente, grazie all'uscita di X2VR – lanciato dal singolo VDLC -, il nuovo album che riprende nel titolo e anche nella narrazione il suo esordio, succederà anche quest'anno. Intanto, Sfera batte Sfera, come scrive anche Spotify, e con 18.323.573 stream X2VR -il nuovo disco uscito ieri per Island Records- diventa l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore.

Il record precedente, ça va sans dire, appartiene sempre a lui, che nel 2020 lo aveva raggiunto con l'album "Famoso", con cui aveva totalizzato, il primo giorno d'uscita, 16.264.218 di stream, praticamente un paio di milioni in meno. Non era un mistero che l'album di Sfera, atteso proprio per queste settimane, avrebbe riproposto uan serie di record abbattuti. Quanto sia un dominio lo si vede in tutte le classifiche, dalla top 50 Italia dove il rapper di Cinisello occupa con tutte le sue canzoni le prime 12 posizioni, con ciascuna canzone oltre il milione di ascolti, ma si può vedere anche dando uno sguardo alla Top 200 Global Chart di Spotify, con G63 (feat. Lazza & Shiva) schizzata nella Top 50.

E visto che stiamo dando i numeri dell'album che andrà in vetta alle classifiche di vendita della prossima settimana, Sfera Ebbatsa risulta anche nella Top 10 degli artisti più ascoltati al mondo su Spotify – unico europeo della settimana – e, ovviamente, al primo posto in Italia. I numeri si estendono anche oltre Spotify e così lo portano su Apple Music ad occupare le prime 12 posizioni della Top 100 Italia sono i 12 brani di X2VR, che si attesta come l’album più ascoltato anche su Amazon Music, mentre il video ufficiale di VDLC è subito balzato al #1 delle tendenze di YouTube, con quasi un milione di views in 48 ore.