Un fan di Cardi B ha sporto denuncia dopo che la rapper ha gettato un microfono dal palco

Uno spettatore del concerto di Cardi B a Las Vegas ha presentato una denuncia per presunte percosse dopo che la rapper ha gettato con violenza un microfono tra la folla dopo che qualcuno le aveva gettato del liquido da un bicchiere addosso. È stata la Polizia di Las Vegas a confermare che una persona ha presentato una denuncia sostenendo di essere stata "colpita da un oggetto lanciato dal palco" e sebbene il nome della cantante americana non sia stato menzionato non ci sono molti dubbi che sia lei la persona incriminata, visto anche che il luogo corrispondeva all'indirizzo della location su cui si stava esibendo la cantante.Nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi era diventato virale – anche grazie alla condivisione della stessa Cardi B – di un video in cui mentre cantava il suo successo "Bodak Yellow (Money Moves)" si vedeva una mano lanciarle addosso un liquido, probabilmente birra, che la colpiva direttamente sul viso. Dopo un attimo di smarrimento, però, la cantante ha scagliato con estrema violenza il microfono addosso al pubblico, prima che la sicurezza intervenisse. Subito dopo l'incidente, però, Polizia aveva affermato che non era stato arrestato nessuno. La stessa cosa era successa la sera prima, quando durante uno show, la cantante, al termine di una canzone, si era girata verso il dj che era sul palco con lei, gettandogli addosso il microfono e andando via arrabbiata.

Quello che è successo a Cardi B fa parte – sebbene in misura meno pericolosa – di una serie di eventi che si sono susseguiti nelle scorse settimane, quando alcuni artisti importanti sono stati vittime di lanci di oggetti sul palco da parte del pubblico. Non oggetti leggeri, come pupazzi, ma oggetti contundenti che incerti casi hanno ferito l'artista stesso. È successo con Bebe Rexha a cui hanno scagliato addosso un cellulare, che l'ha ferita, oppure a Harry Styles ferito all'occhio da un oggetti, Lil Nax X a cui è stato gettato addosso un sex toy, fino a Drake colpito un paio di volte in pochi giorni. Una serie di eventi che hanno portato Adele a mettere sul chi va là il pubblico riguardo al lancio di oggetti.