The Loneliest meglio di Supermodel e Mammamia: prima in classifica ed esordio a Che tempo che fa I Maneskin saranno gli ospiti di Che tempo che fa dove suoneranno The Loneliest, ultima canzone pubblicata che ha esordito prima nella classifica singoli FIMI.

I Maneskin esordiscono primi anche nella classifica FIMI dei singoli più ascoltati della settimana con l'ultima canzone "The Loneliest", e benché possa sembrare un'ovvietà, così non è dal momento che i due singoli precedenti non erano riusciti in questa impresa. Nonostante il detto voglia che "Nemo propheta in patria", questa volta c'è l'eccezione che conferma la regola e così The Loneliest, ultimo singolo della band italiana, dopo aver esordito come singolo di debutto più ascoltato al mondo su Spotify è riuscito anch a esordire in teta alla classifica FIMi , mettendosi alle spalle "Ricordi" dei Pinguini tattici Nucleari e "Ferrari" di James Hype e Miggy de la Rosa, ma col feat di Lazza.

Nonostante il successo mondiale non era scontato questo primo posto, soprattutto guardando ai due singoli precedenti, ovvero Supermodel e Mammamia (tenendo fuori la cover di "If I Can Dream" tratto dal biopic di Elvis). I numeri, infatti dicono che entrambi gli esordi furono fuori dalla top 5, con "Mammamia" che esordì in sesta posizione, scendendo, però, alla numero 28 la settimana successiva, mentre per quanto riguarda "Supermodel", uscita qualche mese fa la situazione fu di un esordio alla posizione numero 11 che diventò 15 la settimana successiva. Quest'ultima, però, nonostante un esordio peggiore conta un po' di stream in più della precedente: Supermodel, infatti, conta oltre 130 milioni di ascolti su Spotify, mentre Mammamia non arriva ai 100 e si ferma a 87 milioni.

La storia dice che dopo la vittoria dell'Eurovision e l'esplosione di Beggin' e I wanna be your slave, i Maneskin abbiano continuato a mantenersi sulla cresta dell'onda, conquistando pubblico e riconoscimenti in tutto il mondo – non ultimi il premio best alternative agli Mtv Vma 2022, la candidatura come Best Rock agli EMA e le quattro nomination agli AMA – e ormai possiamo considerali una realtà internazionale, come dimostra anche la scelta dell'inglese come lingua dei nuovi singoli. In attesa del nuovo album, però, nei live non mancano di cantare anche le canzoni in italiano, con un pubblico straniero che ha imparato a memoria anche quelle. Questa sera, poi, la band farà il suo esordio sulla tv italiana con l'ultimo singolo: Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, infatti, saranno ospiti di Che tempo che fa dove suoneranno live proprio l'ultimo singolo.