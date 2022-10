I Maneskin candidati a quattro premi agli American Music Awards: la band tenta il colpaccio Usa Dopo la candidatura come Best rock ai prossimi Mtv Ema 2022, i Maneskin sono candidati a quattro premi ai prossimi American Music Awards.

A cura di Redazione Music

Maneskin (ph Ilaria Ieie)

Dopo la pubblicazione dell'ultimo singolo The Loneliest con il video volato in testa alle tendenze Youtube e la candidatura come Best Rock agli Mtv Ema 2022, i Maneskin si portano a casa anche un po' di candidature per i prossimi American Music Awards 2022 a conferma – ma ormai non ce n'è neanche più bisogno – di quanto la loro vita artistica sia sempre più internazionale, con un occhio particolare al mercato Usa. Lo dimostra bene la ballatona appena pubblicata, che strizza l'occhio alle power ballad statunitensi anni '90 e che è volata in testa nella classifica delle canzoni di debutto più ascoltate al mondo su Spotify.

La band, che ha anche il video di The Loneliest nei trend Youtube italiane, con oltre un milione e mezzo di views in poco meno di due giorni, può festeggiare anche la candidatura agli American Music Awards 2022 nelle categorie “New Artist Of The Year”, “Favorite Rock Artist”, “Favorite Pop Duo or Group” e “Favorite Rock Song” con “Beggin’” che continua a macinare riconoscimenti a cinque anni dalla sua pubblicazione nell'EP Chosen e a un anno e mezzo dall'esplosione post vittoria Eurovision. Non sono le prime candidature per la band – che fa parte anche della colonna sonora del film "Elvis", candidata nella categoria "Favorite Soundtrack" -, che nel 2021 entrò in nomination nella categoria "Favourite Trending Song" pur senza vincere (il premio andò a Meghan Thee Stallion), ma esibendosi sul palco della Microsoft Theater stage di Los Angeles.

Gli AMA si terranno il prossimo 21 novembre, a una settimana di distanza dagli Mtv Ema 2022 che si svolgeranno, invece, il 13 novembre. Ed è proprio qui che la band composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan tenterà di bissare il successo dello scorso anno, quando vinsero nella categoria "Best Rock", dove sono candidati anche quest'anno, assieme alla categoria nazionale "Best italian music". A proposito di MTV, la band viene dalla vittoria, lo scorso agosto, del premio come "Best Alternative" agli MTV Video Music Awards (la prima volta in assoluto per un artista italiano) a cui si sommano numeri importanti, come il triplo platino di Beggin' negli Usa e i 21 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.