I 24 cantanti e le canzoni di Sanremo 2022: Amadeus svela i nomi dei Big al prossimo Festival Sono stati annunciati i Big che parteciperanno alla 72a edizione del festival di Sanremo che si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022 al Teatro Ariston.

A cura di Francesco Raiola

Amadeus al festival di Sanremo (LaPresse)

Sono stati annunciati 22 dei 24 Big in gara al festival di Sanremo 2022 che si terrà dall'1 al 5 febbraio 2022 al Teatro Ariston. La kermesse, che quest'anno vede il ritorno del pubblico dal vivo, è presentata ancora una volta da Amadeus che firma anche la direzione artistica e che ha reso noti i nomi dei cantanti che si contenderanno lo scettro che lo scorso anno è toccato ai Maneskin, vincitori con "Zitti e buoni". L'annuncio ufficiale avrebbe dovuto tenersi il prossimo 15 dicembre, in occasione della serata Sanremo Giovani in onda su Rai1, ma la Direzione di Rai1 ha modificato in corsa il regolamento, decidendo di annunciare la lista dei nomi in diretta oggi durante l'edizione serale del TG1. Ai 22 nomi, quindi, se ne aggiungeranno 2 che vinceranno nella serata dedicata ai giovani, serata a cui, comunque, gli altri Big sono obbligati a partecipare. In occasione delle prime due serate del Festival, l'1 e 2 febbraio, quindi il pubblico potrà ascoltare le 24 canzoni in gara, con l'esibizione di 13 Big per serata; quest'anno, inoltre, non è prevista la gara tra i Giovani che confluiscono, appunto, tra i Big.

Ecco la lista dei cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2021 nel cast di concorrenti

Elisa Dargen d'amico Gianni Morandi DitonellaPiaga con Donatella Rettore Noemi Icenob e You Le vibrazioni Sangiovanni Massimo Ranieri La Rappresentante di Lista Ana Mena

