“Se la strada è curva non sterzo”: Lazza chiede di non sfasciare le auto per mostrarle su TikTok Dopo il grande successo per il lancio di “Ferrari Rmx”, la strofa di Lazza sta diventando un trend pericoloso su TikTok per incidenti in auto e moto.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza 2022, foto di Instagram Account @thelazzinho

A scanso di equivoci: ciò che sta accadendo negli ultimi giorni su TikTok, attorno al suono di "Ferrari Rmx", brano di James Hype, con la voce di Miggy Dela Rosa e Lazza, è stato in poche ore segnalato dallo stesso Lazza sul suo profilo Instagram. Infatti, il trend che nelle ultime ore vede coinvolti sempre più creator di TikTok, con in sottofondo la strofa di Lazza, potrebbe essere uno dei più azzardati degli ultimi mesi. Alcuni utenti infatti, hanno deciso di registrarsi mentre guidano auto o moto in maniera spericolata, chi utilizzando il manubrio con i piedi, chi facendo vedere le ammaccature subite dal proprio veicolo. Questo potrebbe produrre un'emulazione, che Lazza ha subito cercato di interrompere con una storia su Instagram: "Mi auguro non ci sia qualche matto che ha sfasciato macchina/moto solo per farci un video".

Oltre 1200 video, tra incidenti e macchine distrutte

Ma perché è stato scelto il remix del brano di James Hype, con la voce di Miggy Dela Rosa e Lazza? In alcuni dei video di questa challenge, viene ripresa l'intro della strofa di Lazza, in cui il cantante milanese recita: "Non scherzo, se la strada è curva non sterzo". Nei video che hanno superato anche qualche migliaio di visualizzazioni, si possono vedere gli utenti che guidano l'auto con i piedi in un incrocio, ma anche un incidente in moto, con la ripresa di una macchina che registrava il tutto. Tra i video, possiamo trovare anche riprese prima-dopo un incidente, con un video in cui la didascalia recita "Grazie Zzala". Tra gli influencer ad aver partecipato al nuovo trend il creator Amedeo Preziosi, ma "Consiglio di Lazza", il titolo del suono su TikTok, ha raccolto oltre 1200 video.

Il doppio lato della medaglia di TikTok per Ferrari Rmx

Mentre solo alcuni mesi fa, proprio grazie a piccoli spoiler su TikTok, il marketing dietro al lancio del remix di "Ferrari" di James Hype, con la voce di Miggy Dela Rosa, aveva avuto grandi risultati. Infatti, il brano, che arrivava dopo le 17 settimane consecutive in testa alla classifica Fimi per "Sirio", era stato lanciato da Lazza con piccoli spoiler del brano durante le sue esibizioni live nei club: in una di queste, il cantante aveva chiesto al pubblico di accendere i telefonini e registrare, ciò che sarebbe stata la hit estiva che avrebbe accompagnato i fan fino all'inizio dell'autunno. Il singolo ha superato i 30 milioni di stream su Spotify, ma soprattutto è stato utilizzato in oltre 204mila video sulla piattaforma cinese.