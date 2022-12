Testo e significato di Perdonami, NDG e i sensi di colpa di un tradimento ad Amici 22 Perdonami è l’ultimo singolo di NDG, alunno della scuola di Amici, un brano che parla del tradimento dal punto di vista di chi tradisce.

A cura di Vincenzo Nasto

NDG 2022, foto di Instagram Account @ndg.music

Dopo "Fuori", "Perdonami" è il nuovo inedito di NDG, nome d'arte di Nicolò Di Girolamo, concorrente dell'edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi. Nella classica puntata domenicale dello scorso 11 dicembre, il giovane cantante romano si è esibito a pochi metri da Emma Marrone, l'ospite della puntata, che ha anche commentato la sua performance. Sorpresa dalla qualità degli inediti ascoltati durante la puntata, Emma si è complimentata per la canzone: "Io sono senza parole. Sto sentendo degli inediti veramente pazzeschi. Bello il beat, bella la struttura, bella la linea melodica, che richiama il pop, ma viene influenzato dall'urban. Mi è piaciuta molto la passione che ci hai messo in questo pezzo".

Il significato di Perdonami

A raccontare la natura di "Perdonami", c'ha pensato proprio alla fine dell'esibizione NDG, che dopo aver ascoltato attentamente le parole di Emma Marrone, ha voluto illustrare una chiave di lettura del brano: "Questo brano parla di un tradimento, visto però nei panni della persona che tradisce. Molte volte sta male, a volte anche peggio". Proprio nella mimica facciale e nell'espressività dell'esibizione di NDG si possono trovare i riferimenti all'emotività del protagonista dopo un tradimento, come quando canta: "mi tengo dentro tutto ciò che ho perso di te, perdonami io non ci riesco a restare qui, solo nel letto". Il brano è stato prodotto da Michelangelo, uno dei producer più importanti negli ultimi anni, legato principalmente alla figura di Blanco, ma non solo. Dopo "Fuori", anche con "Perdonami" viene raccontato il lato malinconico di una relazione terminata, prima dall'allontanamento e poi dal tradimento.

Il testo di Perdonami

Perdonami

io non ci riesco a restare qui

solo nel letto

ora guardami

mi tengo dentro tutto ciò che ho perso

di te

perdonami io non ci riesco a restare qui

solo nel letto

ora guardami

mi tengo dentro tutto ciò che ho perso

Tu sei bella, così bella, mandi in manicomio

solo se mi hai amato adesso per provare odio

tutto parla di te adesso che non ci sei

tu che strillavi: “Perché, cosa ci hai trovato in lei?”

oh oh, ti ho persa in un attimo

e non sento più il Battito

vorrei averti qui accanto ma no

e non mi serve, lo giuro non mi serve

nessun’altra se non te sotto le coperte

baby

Perdonami

io non ci riesco a restare qui

solo nel letto

ora guardami

mi tengo dentro tutto ciò che ho perso

di te

perdonami io non ci riesco a restare qui

solo nel letto

ora guardami

mi tengo dentro tutto ciò che ho perso

di te

tutto ciò che ho perso di te

tutto ciò che ho perso di te

tutto ciò che ho perso di te

di te

Il percorso di NDG e il singolo Fuori

Lo scorso 15 settembre cominciava l'edizione 22 di Amici di Maria De Filippi, quest'anno con un cast ricco di giovani promesse come Aaron, Tommy Dali, ma anche Wax e Niveo. Tra questi, a muoversi a grandi passi verso la propria evoluzione urban, anche una vecchia conoscenza, come NDG, nome d'arte del cantante romano classe 2000 Nicolò Di Girolamo. Infatti nel 2016, a soli 16 anni, NDG ha cominciato a pubblicare singoli su YouTube, fino al 2019, quando il suo singolo "Panamera" raccoglie oltre 30 milioni di stream su Spotify, venendo certificato anche disco d'oro. A questi seguono anche "Cuore Nero" e "Troppo tempo", mentre all'interno del programma, supervisionato da Lorella Cuccarini, lo scorso 8 novembre pubblica "Fiori". Il brano, in un solo mese, ha superato i 500mila stream, tra gli episodi musicali più fortunati di questa edizione.