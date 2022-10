Chi è Tommy Dali, il cantante di Amici 22 che ha già pubblicato una canzone con Rkomi Chi è Tommaso Daliani, il vero nome di Tommy Dali, nuovo concorrente di Amici 22: classe 99 di Firenze, ha già collaborato con Rkomi in “Taxi Driver”.

A cura di Vincenzo Nasto

Tommy Dali 2022, foto di Instagram Account @tommyd4li

Tommy Dali, nome d'arte di Tommaso Daliana, è uno dei giovani concorrenti di Amici 2022. Nato a Firenze, precisamente in zona Campo di Marte nel 1999, il giovane cantante r&b è una delle promesse della prossima edizione del programma, scelto dal prof Rudi Zerby, che ha scommesso sulla sua sensibilità artistica. Il suo ingresso nell'edizione 22 di Amici non è stato però tutto rose e fiori, anzi. Sui social si è andati in aperta polemica con la partecipazione del cantante, reo di aver costruito negli anni già una carriera di buon livello, attraverso la pubblicazione dell'Ep "Personale", ma soprattutto grazie alla vicinanza con Rkomi, di cui è stato complice nel tour estivo dell'autore di "Taxi Driver".

Chi è Tommy Dali, Tommaso Daliani è un nuovo cantante di Amici 22

Tommaso Daliani, vero nome del cantante r&b Tommy Dali, è uno dei concorrenti dell'edizione 22 di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, classe 1999, è di origini fiorentine, precisamente proveniente dal quartiere Campo di Marte, a nord-est della periferia di Firenze. La sua entrata nella casetta ha sollevato diverse polemiche per i suoi primi anni di carriera, legati alla figura di Rkomi, ma anche curiosità e stupore per la chiamata a suo padre, dopo l'accesso alla trasmissione. Il pianto liberatorio, condiviso con suo padre, ha creato empatia nei confronti del ragazzo 23enne, che si era presentato ai casting del programma con l'inedito "Finisce bene".

Le canzoni di Tommy Dali e la collaborazione con Rkomi

Il suo percorso musicale può avere una data d'inizio nel 2019, quando Tommy Dali pubblica il suo primo progetto: si tratta dell'Ep "Personale", prodotto da Marquis e lanciato dal singolo "Lacrime&Diamanti". Il sound, i richiami alle tendenze r&b statunitensi, lanciano chiari messaggi al panorama discografico italiano, che attraverso Thaurus, etichetta del producer italo-argentino Shablo, si accorge di lui e investe nella sua crescita. Un percorso che non sarebbe potuto riuscire meglio, anche perché si lega indissolubilmente all'artista del 2021 Rkomi, con cui condivide i tour estivi, a tal punto da rientrarenel progetto più venduto dell'anno: "Taxi Driver" nella traccia "Solo con me". Ma non finisce qui, perché nel frattempo firma "Versus" con l'ex Amici Sissi, "Vernice" con Roshelle e "Come i grandi" con il producer Shablo. Il suo ultimo singolo è " Rasoi" con Andrea Blanc.