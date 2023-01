Testo e significato di Missione Giungla, l’avventura dei Me contro Te dopo Vamos a la fiesta In attesa del prossimo 19 gennaio, data d’uscita di “Missione Giungla”, i Me contro Te hanno pubblicato il video ufficiale della colonna sonora.

A cura di Vincenzo Nasto

Sofia Scalia, Luigi Calagna e Michele Savoia, Me contro Te 2023, video ufficiale "Missione Giungla"

Mancano poche settimane al 19 gennaio, data cerchiata in rosso dal duo siciliano composto da Sofia Scalia e Luigi Calagna, ovvero i Me contro Te, per l'uscita del nuovo lavoro cinematografico "Missione Giungla". Arrivati al quarto capitolo della saga, dopo le fatiche e le avventure nell'antico Egitto in "Persi nel tempo", questa volta i protagonisti affronteranno la natura, la giungla. Il prossimo film, intitolato "Me contro Te – Il film: Missione Giungla", vedrà la coppia ancora una volta in compagnia del fidato Pongo, interpretato dall'attore Michele Savoia, alla ricerca di una fonte magica per sventare il piano diabolico di Viperiana. Come nei capitoli precedenti, anche questa volta, la colonna sonora del film è stata interpretata dal duo stesso: solo poche ore fa sono state svelate le immagini del video ufficiale del brano "Missione Giungla".

Il significato di Missione Giungla

Ancora diretto dal regista milanese Gianluca Leuzzi, il nuovo capitolo dei Me contro Te sbarcherà al cinema il prossimo 19 gennaio. Sarà "Missione Giungla" il quarto episodio della saga cinematografica del duo partito su YouTube e che in sei anni ha conquistato uno degli spazi più interessanti nell'intrattenimento per bambini, ma non solo. L'ultimo episodio, come i precedenti, ha nella colonna sonora uno dei cavalli di battaglia: "Missione Giungla" potrebbe raccogliere gli stessi dividendi di "Uh Na Na Na", come di "Squadra speciale", ma anche della hit estiva "Vamos a la fiesta". Il video ufficiale del brano fotografa in anteprima il senso di alienazione dei due protagonisti del film, dispersi nella giungla alla ricerca della fonte magica che dovrà sventare il piano d'avvelenamento di Viperiana: con loro, solo una mappa e l'aiuto di Pongo, in compagnia di Serenino e di Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi. Il singolo cerca di trasmettere la difficoltà nella fatica, ma anche la soluzione ai problemi che risiede nell'aiuto reciproco, come quando cantano: "E non so dove andare, ma ci vado con te, ma ci vado con te in questa nuova avventura. Niente paura, con forza e coraggio afferriamo due liane, missione giungla". Il video del brano, pubblicato solo 24 ore fa, è in tendenza su YouTube.

Il testo di Missione Giungla

Guarda che sole

Ci siamo persi e non sappiamo come

Nemmeno dove

Avremo bisogno di un navigatore

La strada sembra sia lunga

Che quasi non finisce più

Perché lo sai nella giungla

Non vedo bambini ma solo bambù

Cerco una, svolta ma, non lo so se arriva

Gira là, svolta qua, no era quella prima

Ho perso la, bussola

Dimmi tu dove si va

Spero sia giusto di qua

E non so dove andare,

Ma ci vado con te

Ma ci vado con te

In questa nuova avventura

Niente paura

Con forza e coraggio

Afferriamo due liane

Missione giungla

In Missione giungla

Qui non si trova più la strada

E io non so come si fa

Vorrei soltanto andare a casa

Quanto mi manca la città

Non stare fermo lì muoviti

Veloci come dei colibrì

Non si può restare immobili

Come nelle sabbie mobili

Ho perso la bussola

Dimmi tu dove si va

Spero sia giusto di qua

E non so dove andare,

Ma ci vado con te

Ma ci vado con te

In questa nuova avventura

Niente paura

Con forza e coraggio

Afferriamo due liane

Missione giungla

Missione giungla

E sulla mappa cerchiamo l’uscita

che forse poi ci salverà

E non so dove andare,

Ma ci vado con te

Ma ci vado con te

In questa nuova avventura

Niente paura

Con forza e coraggio

Afferriamo due liane

Missione giungla

Missione giungla