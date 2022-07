Anche i Me contro Te alla ricerca della hit estiva? Fuori il video di Vamos a la Fiesta Dopo i successi al botteghino, ritornano in tempo per il tormentone estivo i Me contro Te: fuori il video di “Vamos a la Fiesta”

A cura di Vincenzo Nasto

Me contro Te 2022

Dai calciatori, passando per influencer e meteore musicale, il mondo della musica ha sempre raccolto un panorama molto vasto di personaggi alla ricerca della hit estiva. Quest'anno, a iscriversi alla categoria, ci sono il fenomeno dell'intrattenimento per bambini per eccellenza in Italia: i Me contro Te. Infatti, nelle ultime ore è stato pubblicato il video di "Vamos a la Fiesta", il nuovo singolo del duo siciliano formato da Luigi Calagna e Sofia Scalia. Il brano, arrivato subito nelle tendenze di YouTube, è un tentativo nemmeno troppo spinto di ricalcare le orme latin degli anni appena passati, con un testo molto più "family oriented" e un immaginario colorato che ha fatto la fortuna dei Me contro Te durante la ascesa.

Il significato e il video di Vamos a la Fiesta

Dopo "Viaggiare con te", "Squadra Speciale", "Uh Na Na Na" e "Principessa", i Me contro Te ci riprovano con un brano estivo dal titolo "Vamos a la Fiesta". Se non riuscite a immaginare il duo siciliano in una festa in piscina con palloni colorati, è perché avete mancato la crescita e l'assoluta definizione social dei Me contro te, diventati in pochi anni un punto di riferimento per l'intrattenimento dei più piccoli. Dalla vittoria ai botteghini alla supremazia su YouTube, la musica sembra essere il nuovo territorio da esplorare per Luigi Calagna e Sofia Scalia. La traccia, prodotta da Riccardo Garifo e mixata da Marco Zangirolami (una delle figure musicali più importanti in Italia), è il racconto di una festa organizzata in casa dal duo, nascondendo le tracce del party dopo la mancata partenza dei genitori. Un format universale dal ritornello catchy, che potremmo sentire più volte in spiaggia.

Il testo di Vamos a la Fiesta

Fa caldo

Ma ti sto aspettando

Ed è tutto l’anno

che vorrei partire

Che sia un aereo o nave

Sarà spettacolare

Seduti in spiaggia

Guardando i tramonti

Fammi una foto al mare

Che si può cancellare

Ma che rimane

Nei nostri ricordi

A volte penso che

Serva un po’ di follia

Quindi non mi lasciare

Devi lasciarti andare

Vamos alla fiesta

E Anche se non c’è più, il sole qui sei tu

Vamos alla fiesta

E non c’è estate se, tu non sei qui con me

Vero

Che non sembra vero

Dopo un anno intero

Che ti vorrei dire

Sai che ti voglio bene

Che te ne voglio un mare

Che se potessi, mi ci tufferei

E sulla pelle il sale

La voglia di nuotare

Ogni giornata la vivo in replay

A volte penso che

Serva un po’ di follia

Quindi non mi lasciare

Devi lasciarti andare

Vamos alla fiesta

E Anche se non c’è più, il sole qui sei tu

Vamos alla fiesta

E non c’è estate se, tu non sei qui con me

Ehi cica

Dimmi come stai

Vieni qua

Non lo sai

Ma tu sei

La mia felicità

E non so stare

Senza pensare a noi

Vamos alla fiesta

E Anche se non c’è più, il sole qui sei tu

Vamos alla fiesta

E non c’è estate se, tu non sei qui con me