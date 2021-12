Il significato e testo di Uh Na Na Na, i Me contro Te tornano lanciano il film “Persi nel tempo” I Me contro te hanno pubblicato “Uh na na na”, la prima canzone tratta dalla colonna sonora del nuovo film “persi nel tempo”, di cui è uscito anche il video.

A cura di Redazione Music

Una volta i Me contro te erano due youtuber in grado di catalizzare l'attenzione di tantissimi bambini, attratti dalle loro storie e dalla capacità di Luì e Sofì di intrattenerli. Oggi quei due ragazzi sono diventati adulti, hanno costruito una vera e propria impresa e dallo schermo di Youtube – dove continuano a intrattenere i propri fan – sono passati stabilmente al grande schermo, con risultati che replicano, in scala, quelli della piattaforma video. Milioni e milioni di spettatori per i due film usciti fino a ora, ovvero "Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S" (2019) e "Me contro Te Il Film 2: Il Mistero della Scuola incantata" a cui seguirà l'1 gennaio 2022 "Me contro Te Il Film 3: Persi nel Tempo".

Il significato di Uh Na Na Na

Un film, però, non è mai solo un film, ma un indotto che vede tra le altre cose anche una serie di canzoni che saranno raccolte nella colonna sonora, che in passato ha raggiunto posizioni alte della classifica. Pochi giorni fa Luì e Sofì hanno pubblicato la prima canzone estratta dal nuovo film, ovvero "Uh Na Na Na" – di cui è uscito anche il video -, che farà da sottofondo a una storia – diretta da Gianluca Leuzzi – che vedrà Sofia Scalia e Luigi Calagna catapultati nel passato dove troveranno tanti amici, ma anche una nuova nemica. Questo nuovo brano fa capire già da subito che punta a diventare un piccolo tormentone per i fan della coppia, con un quel gancio che dà il nome alla canzone. La canzone riprende i ruoli che i due interpreteranno nel film, ovvero uno scienziato e una fata ("Tu la mia fata io il tuo scienziato e domani chissà"), l'idea di viaggio e un messaggio di positività ("Tutti stanno aspettando soltanto te Anche se c’era chi diceva non sei un granché E ora guarda cosa sono diventato"). Inutile cercare una disamina che vada oltre l'idea di una canzone pensata per un pubblico ben preciso, fatta di adolescenti e pre adolescenti, con un'idea leggera anche nella musica, pensata più come tormentone che altro.

Il testo di Uh Na Na Na

Oggi cammino in strada come una star

A ogni passo fatto si accende un po’ di città

E io non so te

Non mi va di andare via

Un po’ come dalla testa mia

Questa melodia che fa

Uh na na na

Senti che aria di festa

Uh na na na

Se ci penso mi gira la testa

Non stare a guardare, la giornata è bellissima

Non vale, scappare se ti chiama la felicità

Tutti stanno aspettando soltanto te

Anche se c’era chi diceva non sei un granché

E ora guarda cosa sono diventato

Tu la mia fata io il tuo scienziato e domani chissà

Uh na na na

Senti che aria di festa

Uh na na na

Se ci penso mi gira la testa

Non stare a guardare, la giornata è bellissima

Non vale, scappare se ti chiama la felicità

Sai che c’è che non lo so

Se lo dovrei fare o no

Vorrei aspettare un altro po’

Tu che dici non si può?

Sei pronto a fare il pieno di felicità

Ognuno di noi è speciale anche se non lo sa

Uh na na na

Senti che aria di festa

Uh na na na

Se ci penso mi gira la testa

Non stare a guardare, la giornata è bellissima

Non vale, scappare se ti chiama la felicità