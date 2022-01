Il significato e il testo di Squadra Speciale, la pace tra i Me contro Te e il Signor S Protagonista nel terzo capitolo cinematografico dei Me contro te “Persi nel tempo” è “Squadra Speciale”, che sigla la pace tra gli YouTuber e il Signor S.

A cura di Vincenzo Nasto

Prima la proposta di matrimonio, poi l'ennesimo capolavoro al box office con "Persi nel tempo" e infine la pace anche contro il maligno Signor S e Perfidia, suggellata nella canzone "Squadra Speciale". I primi giorni dell'anno si confermano come il periodo migliore per la coppia di YouTuber siciliani Me contro te, composta da Luigi Calagna e Sofia Scala. Infatti dal 1° gennaio, day off del terzo capitolo della trilogia cinematografica dei Me contro te, con l'episodio "Persi nel tempo", la coppia ha conquistato oltre due milioni di euro complessivi in meno di 10 giorni. Un risultato incredibile, se pensiamo anche alla concorrenza: da "Spiderman No Way Home" alla sorpresa "Belli Ciao", fino ad arrivare alla coppia "Matrix Resurrections" e "The King's Man". Nel frattempo, i Me contro Te hanno pubblicato anche il videoclip ufficiale, tratto dal film, del brano "Squadra Speciale", che segna anche la pace tra la coppia e il protagonista malvagio delle loro avventure: il temibile Signor S, accompagnato da Perfidia.

Il significato di Squadra Speciale

Ispirato all'icona cinematografica "Ritorno al futuro", "Persi nel tempo" dei Me contro te è un viaggio nel tempo dei due protagonisti, che per la prima volta dovranno condividere le loro avventure fianco a fianco con i "nemici" Signor S, interpretato da Pierpaolo Zizzi e Perfidia, interpretata da Antonella Carone. Una scelta insolita, in cui i quattro protagonisti si troveranno in un futuro anomale, dove l'antico Egitto ha dato vita a una civiltà di robot, sul quale vuole regnare l'antagonista della pellicola: Viperiana, interpretata da Martina Palmitesta. Il brano "Squadra Speciale", contenuto nella colonna sonora del film, vede i quattro protagonisti esibirsi alla fine della pellicola, segnando un momento magico: la pace tra i quattro protagonisti, anticipata da un abbraccio di Sofi a Perfidia. Il video, tratto dalla pellicola, si concentra su due elementi in particolare: il primo è l'alleanza tra i due gruppi, e il secondo sul bene comune che sconfigge tutte le remore della pace. Il primo può essere sottolineato quando Perfidia canta: "Sembra una follia, farsi aiutare da chi spesso non lo fa. Ma ognuno di noi quattro si fa in quattro per tirarci fuori se siamo nei guai". Il secondo invece avviene nel ritornello, quando i quattro protagonisti cantano: "Non siamo due squadre, che sono avversarie, ma una squadra speciale: è tutto quello che ho".

Il testo di Squadra Speciale

Scappare di qua

È l’unica via

Per non lasciare quest’avventura a metà

Ma soli come si fa

Sembra una follia

Farsi aiutare da chi spesso non lo fa

Ma ognuno di noi quattro si fa in quattro per

Tirarci fuori se siamo nei guai

Perché serve coraggio e anche tanto se

Saremo uniti non ci fermerai

E anche se so che un po’ difficile

Si può fare

se questa sfida la vuoi vincere

Non mollare

Siamo qui

Nel bene o nel male

Andrà bene uguale

Se c’è da lottare

Siamo qui

Non siamo due squadre

Che sono avversarie

Ma una squadra speciale

È tutto quello che ho

wooh oh oh wooh oh

wooh oh oh

È tutto quello che ho

wooh oh oh

È tutto quello che ho

Le difficoltà

Come per magia

Sono sparite insieme alla malvagità

Che avevo ormai tempo fa

Ora è andata via

Unire le forze fa ritrovare energia

Ma ognuno di noi quattro si fa in quattro per

Tirarci fuori se siamo nei guai

Perché serve coraggio e anche tanto se

Saremo uniti non ci fermerai

E anche se so che un po’ difficile

Si può fare

se questa sfida la vuoi vincere

Non mollare

Siamo qui

Nel bene o nel male

Andrà bene uguale

Se c’è da lottare

Siamo qui

Non siamo due squadre

Che sono avversarie

Ma una squadra speciale

È tutto quello che ho

wooh oh oh wooh oh oh

wooh oh oh

È tutto quello che ho

wooh oh oh

È tutto quello che ho

La vittoria dei Me contro Te al box office

Solo "Spider–Man: No Way Home" si è frapposto tra i Me contro Te e il record al box office, in occasione dell'uscita del terzo lavoro cinematografico: "Persi nel tempo". Il lavoro, curato ancora dal regista Gianluca Leuzzi, che aveva diretto anche "La vendetta del signor S" del 2020 e "Il mistero della scuola incantata", uscito a settembre 2021 e diventato il titolo italiano più visto dell'anno, esordisce solo al terzo posto nel primo e nel secondo weekend di programmazione. Davanti a lui, la pellicola di Jon Watts e la sorpresa al botteghino di "Belli ciao", con la coppia della comicità italiana Pio e Amedeo. Infatti, Spiderman No Way Home riesce a vincere, raccogliendo 21,7 in totale dalla sua uscita in Italia, numeri contenuti invece per le due rappresentazioni italiane. "Belli Ciao", dopo aver ottenuto 205mila euro lo scorso weekend, ha superato i due milioni di euro al botteghino, appena raggiunti dal film dei Me contro Te, che nel weekend si ferma a 181mila euro raccolti.