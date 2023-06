Testo e significato di Considera, Colapesce e Dimartino riflettono sull’esistenza in chiave pop Dopo il successo sanremese di Splash, Colapesce e Dimartino tornano con una canzone pop esistenzialista molto bella, ma che ha poco a che vedere coi tormentoni di stagione.

Si chiama "Considera" la nuova canzone di Colapesce e Dimartino, che segue l'enorme successo di "Splash", canzone con cui sono tornati al Festival di Sanremo dopo il successo di "Musica leggerissima". Nonostante il periodo, questa canzone pop esistenzialista, come la definisco i due, continuando il filone inaugurato nel loro album d'esordio assieme "I mortali". A Fanpage spiegarono che "‘Musica leggerissima‘ nasceva dopo l'uscita dei Mortali, da cui è lontana, anche se potrebbe entrarci perché come concetto ha questo pop esistenzialista, accomunabile a canzoni come Cicale, con una vena pop, ma invece di dare risposte pone solo domande". Uan qualità indiscutibile dei due cantautori è il gusto e la qualità del pop: non è semplice riuscire sempre a trovare il gusto, e incontrare il gusto del pubblico, come avviene anche in questo "antitormentone" (parole che forse non amerebbero), che porta comunque con sé i semi di brani come "Toy Boy".

Il testo di Considera

Non ho mai imparato l'inno nazionale

Ma con la tastiera un altro lo possiamo inventare

Pieno di parole sconce, di amori sbocciati per caso

Lasciarsi senza un avvocato, solo gioia ma

Considera che tutto può finire

Lo sai che mi deprimo, ma con stile

Il DJ da una radio dice che fa bene cantare

Ma chi ha mai saputo cantare?

Considera che tutto può fiorire

Ma in fondo stare insieme questa sera cos'è?

Una manciata di stelle davanti a questo disordine

Nutro forti dubbi sulle religioni

Penso che alla fine un'altra ci poteva stare

Per metterci d'accordo tutti

Sensi di colpa da eliminare

Peccare senza farsi male

Solo gioia, ma

Considera che tutto può finire

Lo sai che mi deprimo, ma con stile

Il DJ da una radio dice che fa bene cantare

Ma chi ha mai saputo cantare?

Considera che tutto può fiorire

Ma in fondo stare insieme questa sera cos'è?

Una manciata di stelle davanti a questo disordine

Tu, considera se puoi

Considera

La verità è che è solo un pugno nell'anima

Questo bisogno di esserci

Per la paura di perdersi nell'universo

Considera che tutto può finire

Lo sai che mi deprimo, ma con stile

Mia madre mi consiglia che dovrei imparare a cantare

Ma chi ha mai saputo cantare?

Considera che tutto può fiorire

Ma in fondo stare insieme questa sera cos'è?

Una manciata di stelle davanti a questo disordine

Il significato di Considera

Colapesce e Dimartino hanno definito questa canzone come pop esistenzialista e in effetti i due partono dal significato latino di considerare ovvero "osservare le stelle" e spiegano: "È proprio attraverso la ricerca dell’infinito che ci accorgiamo della nostra condizione di esseri umani, pieni di dubbi davanti a questo disordine". E se la Treccani parla di "indirizzi di pensiero che concepiscono la filosofia non come sapere sistematico e astratto, ma come impegno del singolo nella ricerca del significato e della possibilità dell"esistenza'" questa canzone collima perfettamente. È un ragionamento sull'esistenza, su ciò che la forma e indirizza, come la religione ("Penso che alla fine un'altra ci poteva stare Per metterci d'accordo tutti Sensi di colpa da eliminare Peccare senza farsi male"), sulla finitudine delle cose Considera che tutto può finire, lo sai che mi deprimo, ma con stile, il DJ da una radio dice che fa bene cantare, ma chi ha mai saputo cantare? Considera che tutto può fiorire ma in fondo stare insieme questa sera cos'è? Una manciata di stelle davanti a questo disordine". Un brano che unisce un sapore malinconico nella melodia a un'(auto)ironia spietata ("ma chi ha mai saputo cantare?"), confermandoli come due gioielli del nostro cantautorato.