Serale di Amici 2023, le pagelle della settima puntata: Wax risponde alle critiche con un dissing È appena terminata la settima puntata del serale di Amici 2023: la finale è sempre più vicina per Angelina, Isobel e Wax rimasti in gara dopo l’eliminazione di Cricca. Ecco le pagelle della serata, in attesa della semifinale.

A cura di Vincenzo Nasto

Wax, foto 2023

Arrivati alla settima puntata del Serale di Amici 2023, ci si avvicina alla fase finale della competizione. Rimangono in gara ancora Isobel e Aaron per la squadra Zerbi – Celentano, Angelina e Maddalena per la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Mattia e Wax per la squadra di Raimondo Todaro e Arisa. L'eliminato della settima puntata del Serale di Amici 2023 è Cricca. Qui le pagelle della settima puntata del Serale di Amici 2023.

Angelina 6

Un segnale di luce in una serata da ospite, Angelina la regala con Stay di Rihanna: dopo un'iniziale passeggiata, i colori si accendono nell'acuto del ritornello del brano: la collaborazione con Michele Bravi è alle porte, o almeno i due sembrano essere sulla stessa lunghezza d'onda. Spuntarla su un Wax in stato di grazia nell'interpretazione del guanto di sfida con Ancora di De Crescenzo, la dice lunga sui crediti acquisiti all'interno del programma. Forse è l'emozione della sfida, ma non è stata la sua serata migliore. Seconda settimana di ascolto invece per Ci pensiamo domani: il brano sembra crescere ogni volta che lo ascoltiamo, ma ancora non sembra entrare, spalancare le porte, come in ogni sua esibizione.

Wax, voto 7

Quando c'è stato da criticare, lo abbiamo fatto, ma quando c'è bisogno di complimentarsi, non si scappa. Sarà la direzione musicale diversa intrapresa anche da Arisa nella scelta dei brani, ma la coppia Una direzione giusta di Tha Sup, che riprende Aspettando il sole di Neffa, e Quelli che ben pensano di Frankie Hi-nrg, sono lo sfondo migliore che gli si potesse dare. Una direzione giusta la avrà e lo si percepisce anche nella forza con cui interpreta il brano. Il dissing rappresenta il modo migliore per rispondere alle critiche, anche nostre, degli ultimi mesi, anche perchè lascia parlare l'unica cosa che interessa: la musica. Nello scontro scrittura contro Angelina, conquista due volte il cuore del pubblico: il primo è per la dedica "Se ha vinto lei, ho vinto anche io" ad Angelina. Poi la sua interpretazione, quasi dolorosa, di Ancora, meriterebbe il rispetto dei giudici e magari la vittoria della sfida. Invece l'inedito Anni '70 è ancora in fase di ri-ascolto, tranne il ritornello: per quello c'è una playlist dedicata su Spotify, Hits Estive 2023.

Aaron, voto 6,5

E alla fine, quel gioco stupendo e diabolico di Amici, sembrava quasi avergliela fatta in una puntata al limite del surreale. Canta Suspicious Mind di Elvis, scelta comoda di Rudi Zerbi, con grande autorità, la stessa che aveva messo sul palco la scorsa settimana quando si era esibito sulle note di Be the one di Dua Lipa in una suntuosa versione rockabilly. La presenza di Zerbi al suo fianco è una garanzia, soprattutto nelle scelte come When a man loves a Woman di Michael Bolton, in cui il suo soffiato può arieggiare, mentre Imbranato di Tiziano Ferro, lo testa anche in una chiave r&b. Si capisce che non è, ancora, il suo campo, soprattutto perché con Affogare di Legno, invece invade il palco. E non è solo la forza di un brano che lo libera da particolari difficoltà vocali, ma l'intensità con cui si accende anche nei momenti più coloriti del testo. Visione Led, con un sound dance anni '90 è un tentativo audace, ma su questo lasciamo ancora finestre aperte. Si salva dall'eliminazione finale contro Cricca, lanciando un avviso ai concorrenti: sarà una mano dura da battere.

Cricca, voto 5,5

Questa volta è successo davvero: Cricca è stato eliminato. Come il miglior Arsenio Lupin, aveva cercato di far perdere le proprie tracce per arrivare in semifinale: ma forse, in cuor suo, sapeva di avere ancora un lungo percorso avanti. Diciamo anche che, questa volta, non è stato neanche aiutato dagli insegnanti: portare una versione arrangiata di Grande, grande di Mina poteva sembrare un azzardo. Portarla quasi in versione karaoke invece è stato un tentativo autodistruttivo. Cerca di recuperare con Sorry seem to be the hardest word di Elton John e la riuscita sembra migliore, concentrandosi su come restituire più estrosità nel suo timbro vocale. La sfida finale contro Aaron sembra già scritta e neanche il suo inedito Australia può salvarlo: c'è però da fermarsi e ricordare dove Cricca ha cominciato e dove è arrivato. Una grande testimonianza d'impegno e finalmente una piadina che lo aspetta a casa.

Arisa – Raimondo Todaro, voto 5,5

C'è una coppia artistica Arisa – Raimondo Todaro e poi c'è una coppia in gioco al Serale di Amici 2023. E se su quella artistica c'è veramente ben poco da dire, con Arisa che lancia un Emozioni di Lucio Battisti da lacrimoni, quella in gara qualche piccolo scivolone se lo prendono. La puntata di stasera lì vede quasi sfrontati con Zerbi e Celentano, soprattutto con Todaro che richiama l'attenzione sull'esibizione di Mattia. Il fuoco si spegne subito dopo, tranne quando c'è da prendere la difesa di Wax: discorso più o meno giusto, non siamo noi a doverlo giudicare, ma l'ombra imposta all'esibizione del suo allievo, quella sì, si potrebbe evitare. Menomale che c'è la regina della televisione italiana Maria De Filippi a fare da contraltare, in quello che è diventato l'argomento di discussione, mascherando la grande prova di Wax in Quelli che benpensano di Frankie Hi-nrg.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, voto 7,5

Dopo esser rimasti con Angelina e Maddalena, con la ballerina sempre sul filo del rasoio, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo applicano la mossa Kansas City. Invece di attirare su Maddalena le critiche, aprono lo scontro a fuoco con Celentano e Zerbi: nella confusione, Angelina si aggiudica un guanto di sfida contro Wax per voler del popolo e Maddalena si salva dall'eliminazione finale, mandando in rovina indovinate chi?

Rudy Zerbi – Alessandra Celentano voto 5

Questa volta, qualcosa si è rotto: e non è solo la mano di Zerbi nella celebre interpretazione di Mercoledì, aka Alessandra Celentano. Gli strateghi del programma si devono arrendere all'evidenza che alcune volte, un bacio lenisce anche le ferite più profonde. Affilare ancora di più le armi, come fatto stasera dalla insegnante, soprattutto nei confronti del giudice Cristiano Malgioglio, potrebbe influenzare negativamente anche il percorso degli allievi. Rischiare di perdere un talento come Aaron sarebbe un delitto troppo grande: dalla regia suggeriscono un cambio di passo.