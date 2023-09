Testo e significato del Red Bull 64 Bars, Geolier si conferma nel santuario del rap italiano Manca solo un mese al secondo appuntamento del Red Bull 64 Bars Live a Scampia e Geolier, padrone di casa, ha anticipato tutti con il suo secondo episodio della serie. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier, 2023

Manca solo un mese al secondo appuntamento di Red Bull 64 Bars Live, in piazza Ciro Esposito a Scampia, Napoli, e nelle scorse ore è arrivato il brano che spalanca le porte all'evento. Per la seconda volta dietro al microfono del 64 Bars c'è Geolier, accompagnato dalla fidata coppia di producer Poison Beatz e Dat Boi Dee. In attesa di vedere dal vivo lo stesso Geolier, ma anche Lazza, Noyz Narcos, Rose Villain, Salmo e Miles, l'autore de Il coraggio dei bambini ha riflesso ancora un'immagine unica, perentoria: "Il miglior rapper italiano non rappa nemmeno in italiano". Qui il testo e il significato del Red Bull 64 Bars di Geolier.

Il testo del Red Bull 64 Bars di Geolier

Se tengo un beat ho il rischio di fare una strage

Ho un tot conservato che mi fa vivere in vacanza

Ho il permesso della scena per atteggiarmi se mi pare

Come vorrei che mi dissassero

Li spezzerei come il pane

Io non rappo

Io vi stendo io vi stresso

You understand?

Io vi stendo e poi mi stendo sopra un amaca alle Seychelles

Poi alle Bahamas, Four Season in Italia è una guerra

Sono il meglio di questa merda che non si merita sto rap

Manuè ma dove sono sti rapper?

Tu rimani il manuale il santuario del rap

Uccidetevi e appendetevi il microfono al collo

Sono un filosofo necrofilo perché mi scopo in rima chi è morto in Italia

Top in Italia

L’hip hop è morto da un tot io sono le 7 sfere del drago

7 su 7 miglioro 24 h

Vi prendiamo in testa colpo simultaneo

Ops m’è scappato

Napoli è un quadro

Guarda che con la polizia non si parla

La mamma è sacra

Avere un padre equivale ad avere varie salvezze nelle mani

Chi invece non ha avuto un padre

Ha avuto cadute e peccati

E tu fottiti tutto tuo padre ricco ti dà tutto

E oltretutto ti fa crescere tutto mangiato

tutto non è tutto finché sei brutto nell’anima

Mal che vada ho una vita d’avanti

Sudditi subito ti ubbidiscono

Fulmini sono i ladri

Il tuono è il suono della police

Buttati addosso e dagli le coltellate

Portatemi il top del top del top del top in Italia

Tanto la maggior parte dei top dei top sono miei amici

Il resto è turututuruturuturutututar

Ho solo la terza media e sto facendo il terzo disco

Ma nel frattempo sta certificando ancora il primo

Non voglio stare sui libri o sopra il soldi o sulla bibbia

Tu sei grosso però a pezzi puoi entrare in una valigia

Fra tu fingi

Vado a Montecarlo atterro a Nizza per il Grand Prix

Sto nella pista, ua che vista a casa di Enzo se apro la finestra il pitstop lo fa dentro

Schiaffi non è un bis, è un tris

Si spaventano

Questi beef son tra miss

Guarda qua

Tu capiresti che spesso questi rapper sono bitch, io Callisto

Un Napoletano di merda sulle riviste

Ua

Guardami e guardali

Qua con i guanti ti mangiano

Polizia e strada non si amano

Io ho intestato a mia mamma

Ma quale capo dei capi questi scemi hanno rinnegato la famiglia,

per un paio d’anni di carcere con altri

Io sono Napoli più di Napoli

E un fratello di mio fratello è anche mio fratello

Quando mio padre mi parla sembra che parla con il Diavolo

Ti abbaglia la luce che emana una bambina del rione

Non è che non sa chi è il padre ma cos’è un padre

Patti si fanno con le tue mani

Perciò si dice che alcuni problemi te li crei stesso tu con le tue mani

Noi siamo umanitari, umiliamo con i comportamenti o come vogliono loro

Sono un lampione in strada

Quali campioni d’Italia

Forse campioni in Italia

Baccarat il corredo pero quello per Crome Hearts

Giuro io non bevo nemmeno è perché lo voleva Valeria

Cifre moltiplicate si triplicano e quando mi impegno le quadruplo

Credimi le cose che dico sono documentate

Sono verificate più verificate del verificato che pagano

Qua verificano l’arma se spara

Ho un pozzo vuoto nel caso mancasse l’acqua o nel caso perdono la testa

Fa caldo non accendo la macchina

Accendo l’elica

Vi brucio la testa

Senza mostrare epoca o anno di nascita

Ma qualcuno è mio fratello in questa scena di falsi

Perciò non vale scommessa o una gara

Il significato del Red Bull 64 Bars di Geolier

A poche settimane dal secondo appuntamento del Red Bull 64 Bars Live, un festival che lo scorso anno ha illuminato Piazza Ciro Esposito a Scampia, Geolier ha pubblicato il suo secondo freestyle, accompagnato nella produzione da Poison e Dat Boi Dee. Fin dai primi versi, l'egotrip di Geolier riporta anche temi di recente attualità nella scena rap, come quando canta: "Ho il permesso della scena per atteggiarmi se mi pare, come vorrei che mi dissassero, li spezzerei come il pane, io non rappo, io vi stendo io vi stresso", in merito alla contesa tra Luché e Salmo. Si ritorna anche alle tematiche familiari, descritte anche nel suo album Il coraggio dei bambini: "La mamma è sacra, avere un padre equivale ad avere varie salvezze nelle mani. Chi invece non ha avuto un padre, ha avuto cadute e peccati". Arriva anche un tributo agli artisti che lo accompagneranno sul palco del prossimo Red Bull 64 Bars Live di Napoli, quando canta: "Buttati addosso e dagli le coltellate, portatemi il top del top del top del top in Italia, tanto la maggior parte dei top dei top sono miei amici".

Un riferimento anche al suo manager Enzo Chiummariello, il vero nome di Chiumma, quando canta: "Vado a Montecarlo atterro a Nizza per il Grand Prix, sto nella pista, ua che vista a casa di Enzo se apro la finestra il pitstop lo fa dentro". Nelle fasi finali del brano, il riferimento va alla sua compagna Valeria, quando canta: "Baccarat il corredo pero quello per Crome Hearts, giuro io non bevo nemmeno è perché lo voleva Valeria". Mentre nell'ultima strofa, Geolier riprende il tema della spunta blu sui social, da mesi ormai a pagamento: "Credimi le cose che dico sono documentate, sono verificate più verificate del verificato che pagano, qua verificano l’arma se spara".