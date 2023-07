È arrivata la risposta di Salmo a Luché: il testo e le citazioni di Dove volano le papere 24 ore dopo Estate dimmerda 2 di Luché, è arrivata la risposta di Salmo in Dove volano le papere: il testo e le citazioni del dissing.

Ci son volute solo 24 ore, ma abbiamo già la risposta di Salmo al dissing di Luché in Estate dimmerda 2. Sul profilo YouTube dell'artista sardo è stato caricato un nuovo brano dal titolo Dove volano le papere, un chiaro riferimento all'ultimo disco del rapper napoletano Dove volano le aquile. La miccia si è accesa e anche Salmo, come Luché, non ha mancato di varcare le linee di confine tra provocazioni musicali e insulti personali. Qui il testo del dissing di Salmo a Luchè Dove volano le papere.

Il testo di Dove volano le papere

Luchè Rest in Peace

Il cocco di mamma si è offeso, senti

Buongiorno oggi smetterai di vivere

Ho certe voci nella testa che mi dicono di uccidere

Tu non sei il re, la tua città è da redimere

Vedi Luchè e dopo muori dal ridere

Yah, mettiti a sedere fra non ce la fai

Chiami il disco "Potere", si perché non ce l’hai

Sei capace di essere incapace nei tuoi live

Mi dispiace, tu che batti me: mai!

Mi ricordo nei cosang eri l’ombra di ntò

Poi sei diventato fashion Bridgitte Bardot

Ora sembri un croissant però quello vuoto

Faccia di cazzo alle tipe gli mando la tua foto

Stamm fort, stamm fort, uso il tuo dialetto si per dirti kitemmuort

Amo la tua città anche se non ci vado più

L'unica cosa che fa schifo di Napoli sei solo tu, azz

Ti sputo in bocca e ti battezzo al micro

Spezzo le ruote del tuo triciclo

Puoi sederti sul mio terzo dito

Ignoranza artificiale, ti hanno costruito

Tu e il tuo amico mafioso del terzo tipo fate schifo

Compri la villa a Miami coi soldi della mala, guarda e impara

Io torno in Sardegna a comprarti la bara

Vorrei imboccarvi con la pala

Siete pesci nel Sahara

Butto l’amo e ci cascate, Niagara (Seh)

Vi spengo al soffio di candele

Io per te sono Carmelo Bene

Dici che rappi ma fallo almeno bene

Per te il mio canto è miserere

Ti brucia il culo fra si vede

Fatti leccare il buco da Dikele

No vabbè SS Magazine dittatori di sto cazzo

Ne ho ancora un paio

Metti il beat che ti sdraio

Ti lascio sulla fronte la mia firma notaio

Hai notato il rosicone da tastiera

Non cancello i tuoi commenti

Io ti cancello la carriera

Complessato, io non piango su sangue versato

Il tuo vuoto artistico l’ho già colmato

Al mio concerto a Napoli hai suonato

Ma dopo di me la gente si chiedeva

M chi cazzo è Luchè?

Te lo spiego imbarazzato

Luca è un cinquantenne stropicciato che vive nel suo passato

Carriato, ma se l’è presa col tipo sbagliato

Io non busso affatto

Ti entro in casa con il carrarmato

Se con le rime che per strada tu prendi le botte

Ti do uno schiaffo e vedi l’arcobaleno di notte

E i tuoi denti come i suoni delle nacchere

Sei tutto chiacchere

Dove volano le papere

Sono il fratello scemo che campa i genitori

I tuoi sono insegnanti di sostegno mica professori

Il ragazzo potrebbe ma non si applica

Di fatti ha difetti alla capacità di autodidattica

Sei rimasto sotto

Sei il nuovo Pino Scotto

Non è capodanno ma ti faccio fare il botto

Ti ho trovato un po’ depresso

Io faccio la pace con gli altri

tu fai la pace con te stesso

stupido!

L'attesa è durata solo 24 ore: Salmo ha risposto al dissing di Luché in Estate dimmerda 2. Il rapper sardo ha pubblicato da pochi minuti Dove volano le papere, e come per Luché, le provocazioni non si sono fermati al lato musicale. Tra i primi attacchi c'è la questione "Re di Napoli", su cui in passato Luché ha avuto uno scontro anche con Clementino, poi chiarito. L'autore napoletano, che cita il suo titolo in Potere/Il sorpasso, viene attaccato da Salmo quando canta: "Ho certe voci nella testa che mi dicono di uccidere, tu non sei il re, la tua città è da redimere, vedi Luchè e dopo muori dal ridere". L'attacco di Salmo continua, riprendendo il dissing del 2019, sulla capacità nei live dell'artista napoletano per poi attaccare Luché quando canta: "Tu e il tuo amico mafioso del terzo tipo fate schifo, compri la villa a Miami coi soldi della mala, guarda e impara".

Com'era accaduto a Luché nel dissing, che aveva abbracciato anche altri concorrenti come gli Arcade Boyz, Capo Plaza e Fedez, anche Salmo non lascia scie, e dopo un attacco nelle sue stories su Instagram negli scorsi giorni, si riferisce di nuovo ad Antonio Dikele Distefano ed Esse Magazine: "Ti brucia il culo fra si vede, fatti leccare il buco da Dikele, no vabbè SS Magazine dittatori di sto cazzo". La seconda strofa è una risposta ai secondi finali del dissing di Luché, in cui veniva ripreso un concerto di Salmo a Napoli, in cui l'artista sardo invitava Luché sul palco. Infatti Salmo specifica: "Al mio concerto a Napoli hai suonato ma dopo di me, la gente si chiedeva ma chi cazzo è Luchè? Te lo spiego imbarazzato".

Poi arriva la risposta all'attacco al fratello Sebastiano, che aveva già esposto il suo pensiero su Instagram: "Sono il fratello scemo che campa i genitori". L'attacco familiare viene ribaltato nella barra successiva, quando Salmo canta: "I tuoi sono insegnanti di sostegno mica professori, il ragazzo potrebbe ma non si applica, di fatti ha difetti alla capacità di autodidattica". Il dissing si chiude sul ritorno alla pace con Fedez, quando canta: "Ti ho trovato un po’ depresso, io faccio la pace con gli altri, tu fai la pace con te stesso".