Significato e testo di Sottovoce, la nuova anima di Sissi e lo spoiler all’Arena di Verona Durante la celebrazione dei Tim Music Awards, Sissi, protagonista di Amici 21, ha spoilerato il suo nuovo brano “Sottovoce”. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Sissi 2022, foto di Instagram Account @sissi.music

Era stata una delle protagoniste dell'ultima stagione di Amici, vincitrice del premio della critica e tra le artiste già pronte per i grandi palchi, giudizio ripetuto più volte anche dalla sua insegnante Lorella Cuccarini: Sissi sta continuando quello che è un percorso di assestamento post-reality, dopo l'uscita del suo primo Ep "Leggera" per Sugar, e il tentativo con il singolo estivo "Scendi". Nelle scorse ore, dopo aver pubblicato su Instagram alcune immagini della sua tappa a Chiari, ultima del suo tour, in cui faceva ascoltare per la prima volta "Sottovoce", ha spoilerato all'Arena di Verona il suo prossimo singolo. Il brano, eseguito sul palco dell'Arena, durante il Tim Music Awards condotto da Nek e Carolina Di Domenico, è il suo tentativo di creare una nuova connessione con il pubblico.

Il significato di Sottovoce

Ascoltare "Sottovoce", il nuovo singolo di Sissi, presentato interamente per la prima volta al pubblico all'Arena di Verona, durante i Tim Music Awards, potrebbe fotografare anche la sua evoluzione, almeno rispetto alla pubblicazione dell'Ep "Leggera" e al singolo estivo "Scendi". Un cambio di passo, di atmosfere, con top line che abbracciano il mondo pop, ma una leggerezza nella voce che si assottiglia, quasi a scomparire. C'è la forza della rinascita: "Sottovoce" potrebbe sembrare una richiesta d'aiuto. In realtà è il percorso di una cantante, ma ancora prima di una giovane donna: "Metto le mani in tasca tra il tabacco e il niente, a volte lascio correre i pensieri per restare un po’ da sola, è la testa che gioca con me". Confrontarsi con l'indifferenza esterna, con la paura del vuoto sociale, sembra essere il centro del racconto di Sissi, una direzione completamente diversa rispetto al passato, figlia di una maturità e di un percorso inizialmente messo da parte, anche per le dinamiche di una trasmissione come Amici. Nel frattempo, la Sugar punta molto su di lei, e i fan sognano un suo approdo al Festival di Sanremo 2023, magari in coppia con Alex, altro finalista della trasmissione di Canale 5.

Il testo di Sottovoce

Dolce, anche quando mi fai male

e non so dove guardare

metto le mani in tasca

tra il tabacco e il niente

a volte lascio correre i pensieri

per restare un po’ da sola

è la testa che gioca con me

Ho visto il mare diventare d’inchiostro

il cielo che cade come gli astri

ma dopo mi dico che è tutto ok

però poi forse ho bisogno di te

Mi si spezza la voce

ma tu non senti niente

quando è buio perdo l’equilibrio

a volte a non riesco a dirti che

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me

Dolce anche quando il cuore tace

mi sentivo forte invece

tu mi leggi negli occhi incertezze

a volte vorrei ricominciare da capo

ma intorno è tutto uguale

non vedo ma ci sono strade

infinite possibilità

Ho visto il mare diventare d’inchiostro

il cielo che cade come gli astri

ma dopo mi dico che è tutto ok

però poi forse ho bisogno di te

Mi si spezza la voce

ma tu non senti niente

quando è buio perdo l’equilibrio

a volte a non riesco a dirti che

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me