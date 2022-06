Il testo e il video di Scendi, dopo Amici 21 Sissi corre in cerca dell’amore estivo “Scendi” è il brano eseguito da Sissi nella finale di Amici 21, e fa parte del suo primo Ep “Leggera”: nelle scorse ore è uscito il video ufficiale del singolo.

Cosa ci fa Sissi, finalista di Amici 21, nel Centro Sportivo Giurati di Milano, con addosso una tuta da football americano? Le immagini in anteprima, pubblicate su Instagram e TikTok nelle scorse ore hanno trovato una propria dimensione nel video ufficiale di "Scendi". Il brano, presentato e cantato durante la finale di Amici 21, è compreso anche nel primo Ep ufficiale della cantante, "Leggera", pubblicato con la Sugar Records di Caterina Caselli. Il brano segue il successo di "Per farti Paura", scritto dalla giovane cantante per la colonna sonora della nuova stagione di "Summertime" su Netflix. Nel frattempo, il video di "Scendi" è subito entrato in tendenza su YouTube, con oltre 30mila visualizzazioni, un numero destinato a crescere nelle prossime ore.

Il significato di Scendi

Il tormentone con cui si è esibita durante la finale di Amici 21 non poteva rimanere negli angoli nascosti del suo primo Ep "Leggera". Sissi è pronta a spiccare il volo e il video ufficiale di "Scendi" potrebbe dare un boost ancora maggiore alla giovane cantante, soprattutto legato alla possibilità che questo brano possa diventare un tormentone estivo. In principio si pensò a "Bandana" di LDA come singolo incontrastato dell'estate post-Amici 21, ma "Scendi" si candida a essere un ottimo concorrente. Nel brano, Sissi racconta di una corsa a perdifiato, un momento in cui svuotare la testa e correre tra le braccia del proprio partner, come quando canta: "Cascasse il mondo altre cento volte, tanto correrò da te, sotto la pioggia o col sole".

Il video ufficiale di Scendi

Nel video ufficiale, Sissi riprende un immaginario collegiale USA, indossando la divisa da football americano, mentre sullo sfondo vanno in scena placcaggi. All'inizio del brano invece, si vede la giovane cantante inseguire i propri amici su una pista di atletica: al suo fianco, tenuti al guinzaglio, una grande schiera di cani che la trascinano mentre lei indossa i rollerblade. Nei post su Instagram, che annunciava l'uscita del video, arrivano segnali di approvazione anche dal profilo di Lorella Cuccarini, che ha commentato, complimentandosi con la cantante.

Il testo di Scendi

1, 2, 3

Allora dimmi perché

ti penso ancora nel traffico

se non ti avessi incontrato

forse avrei il cuore più zingaro

ma tu mi attiri come un faro nella notte

non so spiegarmi che cos’é?

cascasse il mondo altre cento volte

tanto correrò da te

sotto la pioggia

o col sole

io comunque

ti aspetto qui sotto al portone

perché ho bisogno di te

la luna è un taxi giallo

che cosa stai aspettando

scendi, scendi, scendi

scendi, scendi, scendi

ti puoi fidare

non servono molte parole

per dirti che

per te andrei in capo al mondo

solo per rincontrarti

corri ad abbracciarmi

sotto la pioggia

o col sole

io comunque

ti aspetto qui sotto al portone

perché ho bisogno di te

la luna è un taxi giallo

che cosa stai aspettando?

scendi, scendi, scendi,

scendi, scendi, scendi

sotto la pioggia o col sole.