TIM Music Awards – Dalla Radio al Palco, la scaletta dei cantanti in diretta su Rai 1 I TIM Music Awards – Dalla Radio al Palco andranno in onda domenica pomeriggio in diretta su Italia1 e vedranno salire sul palco tanti artisti protagonisti dell’estate musicale italiana.

A cura di Redazione Music

Dopo il successo delle due serate del Tim Music Awards 2022 che si sono tenute all'Arena di Verona, arriva lo spin of domenicale della trasmissione che premia la musica italiana, ovvero i TIM Music Awards – Dalla Radio al Palco che domenica 11 settembre andrà in onda su Rai1 a partire dalle ore 17.20. La trasmissione sarà condotta da Nek e Carolina Di Domenico che ospiteranno tanti artisti e ne presenteranno le esibizioni live. Una coda lunga, qundi della trasmissione condotta dall'Arena di verona da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che ha visto l'esibizione degli artisti italiani più premiati dell'anno.

La scaletta dei cantanti all'Arena di Verona

"Dalla Radio al Palco" andrà in onda ancora una volta dalla città scaligera dove saliranno sul palco Aka7even, Alex, Ana Mena, Emis Killa, Federico Rossi, Franco126, Giusy Ferreri, malika Ayane, Marco Masini, Myss Keta, Sissi, Donatella Rettore e Tancredi, che porteranno sul palco le ultime loro canzoni, alcune delle quali sono state tra le più ascoltate della stagione estiva, quella dei tormentoni, insomma, pur non essendo riuscite a raggiungere la soglia del multiplatino che serviva per partecipare alle due serate precedenti a cui hanno partecipato tra gli altri Alessandra Amoroso, Ariete, Blanco, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Francesca Michielin, marco Mengoni, Marracash, Sangiovanni, Tananai, Pinguini Tattici Nucleari.

Dove vedere l’evento all’Arena di Verona in tv e streaming

TIM Music Awards – Dalla Radio al Palco andrà in onda alle 17.20, subito dopo la prima puntata di Domenica In, su rai1 e su Raiplay, così come le due puntate dei Tim Music Awards 2022. Nelle due serate precedenti (la prima delle quali segnata da un forte temporale che ha segnato la parte finale) sono stati premiati gli Album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo a cui le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) svolti tra settembre 2021 e settembre 2022.