Gli esordi di Sissi, Alex, Luigi e Albe: annunciati i quattro Ep dei finalisti di Amici 21 Sono stati annunciati i quattro Ep dei quattro cantanti finalisti ad Amici 21: da “Leggera” di Sissi, ad “Albe”, fino a “Non siamo soli” di Alex.

A cura di Vincenzo Nasto

Sissi e Luigi Strangis foto 2022, Amici 21

A pochi giorni dalla finale di Amici 21, i quattro cantanti che parteciperanno alla serata del 15 maggio, hanno annunciato il loro futuro discografico. Infatti, Sissi, Alex, Luigi e Albe avranno la possibilità, a poche settimane dalla fine del talent musicale, di pubblicare il loro primo progetto personale. Dopo l'inaugurazione dello scorso anno da parte della trasmissione di Amici, che permise ai finalisti Deddy, Aka7even, Sangiovanni e Tancredi di pubblicare un album con gli inediti del programma, il filo della tradizione sembra non sciogliersi anzi, lancia un messaggio forte e chiaro: il percorso musicale che si fa attraverso Amici ha una destinazione molto appetibile, quello di un rapporto con una casa discografica. Da Sugar a Warner, fino alla neonata etichetta indipendente 21Co, legata indissolubilmente allo staff della trasmissione: il futuro dei quattro ragazzi appare come un'onda da cavalcare.

La prima a legarsi in maniera chiara a un'etichetta discografica era stata Sissi, componente del team Sugar già da prima dell'entrata ad Amici 21. La candidata alla vittoria finale, protagonista anche della nuova stagione di "Summertime" su Netflix con una sua canzone nella colonna sonora, pubblicherà con l'etichetta di Caterina Caselli, con "Leggera" che uscirà il prossimo 27 maggio: "Questa esperienza di Amici per me ha significato tanto e arriverà la pubblicazione di un Ep dal titolo ‘Leggera'. Ho scelto Sugar perché è stata la prima etichetta discografica che mi ha dato credito e sono felice che abbiano riconfermato la loro stima e la loro fiducia nei miei confronti.

Discorso diverso per la coppia Alex – Luigi Strangis, che ha scelto di continuare il loro percorso con lo staff di Amici, firmando con la neonata etichetta indipendente 21CO. Il primo, in uscita il 10 giugno con l'ep "Non siamo soli" ha raccontato di voler rimanere con la stessa struttura e con la stessa famiglia con cui ha vissuto quest'avventura ad Amici 21, rifiutando anche offerte da realtà come Carosello e Warner. Più deciso invece Luigi Strangis con l'Ep "Strangis", che ha dichiarato la complicità nata con lo staff di Amici, che lo ha fatto sentire in famiglia: "Sono sicuro che continueranno a capirmi come hanno fatto dal primo giorno, spronandomi a continuare a lavorare a testa bassa per costruirmi un futuro nel mondo della musica". Ultimo a iscriversi al coro è Albe, che il 17 giugno uscirà con l'omonimo Ep per Warner e ha dedicato un pensiero al sé stesso del passato: "Se penso che cantavo e scrivevo i miei pezzi nella cameretta di casa mia fino all'anno scorso, non posso credere che tra poco uscirà un Ep che porta il mio nome e che ho firmato con una casa discografica".