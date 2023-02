Shakira attacca ancora Piquè nella nuova canzone: “Se lei sapesse che mi stai ancora cercando” Shakira torna ad attaccare l’ex compagno Gerard Piquè nella canzone “Te quedo grande”, il cui testo lascia intendere che il calciatore sarebbe tornato a cercarla all’insaputa della fidanzata Clara Chia Marti.

A cura di Stefania Rocco

Shakira torna ad attaccare Gerard Piquè e, come già accaduto con “Music Session 53”, lo fa con il testo di un’altra canzone. Quello di “Te quedo grande”, brano inciso con la cantante colombiana Karol G, suggerisce che l’ex compagno sia tornato sui suoi passi, cercandola all’insaputa della fidanzata Clara Chia Marti. Un tentativo che sarebbe caduto nel vuoto e che avrebbe trovato Shakira completamente disinteressata.

Shakira e il dissing a Piquè: “Perché mi cerchi? Non ripeto gli errori”

La canzone di Shakira e Karol G è frutto di un sodalizio tra due donne che condividono la medesima delusione sentimentale: come accaduto alla popstar colombiana, anche Karol G è stata legata per anni al cantante Anuel AA che, nel 2022, l’ha lasciata per la rapper 20enne Yailin La Mas Viral. Ma il testo del brano che le due donne hanno inciso insieme potrebbe contenere una sorpresa per i rispettivi ex compagni e le nuove fidanzate. “Vederti con la nuova (fidanzata) mi ha fatto male ma sono già per conto mio. Quello che abbiamo vissuto l’ho dimenticato ed è questo che ti ha offeso. La vita è migliorata per me, non sei più il benvenuto qui”, cantano insieme. E ancora: “Ora vuoi tornare, si nota. Aspettami lì, che io sono idiota. Tornare con te mai. Sei sfortunato perché ora le benedizioni piovono su di me. E tu vuoi tornare indietro, già lo immaginavo”. Quindi la stoccata finale, quella in cui la popstar lascia intendere che Piquè sia tornato a cercarla all’insaputa di Clara Chia: “Metti mi piace alla mia foto. Sembri felice della tua nuova vita ma se lei sapesse che mi stai ancora cercando? Perché mi stai cercando? Sai che non ripeto gli errori. Dì alla tua nuova bambina che non entro in competizione per gli uomini”.

Piquè e Clara Chia cacciati da un ristorante a causa di Shakira

Le canzoni che Shakira sta dedicando all’ex compagno rischiano di creargli più di un problema. È recente la disavventura vissuta dall’ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola che, insieme alla compagna Clara, sarebbe stato cacciato da un noto ristorante giapponese di Barcellona dal proprietario, fan della cantante colombiana. “Qui ci riserviamo il diritto di ammissione per i nostri clienti”, avrebbe risposto l’uomo alle rimostranze dei due.