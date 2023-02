Testo e traduzione di Te Quedo Grande, la canzone di Shakira e Karol G coalizzate contro gli ex Shakira e Karol G si coalizzano contro i loro ex e pubblicano una canzone. Il brano si intitola TQG, ovvero “Te Quedo Grande”. Nelle strofe di Shakira riemergono riferimenti al superamento di una relazione finita e alla sua nuova vita, migliorata senza il suo ex. Ecco il testo e la traduzione di TQG.

A cura di Cristina Somma

Shakira e Karol G uniscono le forze e pubblicano un nuovo brano intitolato TQG, ovvero Te Quedo Grande, dedicata agli ex. Lo slogan è stato un mantra per Shakira nella Sessions #53 di Bizarrap, la canzone pubblicata il 12 gennaio e dedicata al suo ex marito, il calciatore Gerard Piqué.

Gerard Piqué e Anuel AA, gli ex che le hanno ispirate

Dopo il successo riscosso da quel brano, Shakira ha unito le forze con una sua connazionale e insieme si sono cimentate in questo nuovo progetto tutto al femminile. Karol G era fidanzata con il cantante Anuel AA che lo scorso aprile ha pubblicato sui social le foto con la sua nuova fiamma. Due donne ferite, quindi, si sono coalizzate e hanno raccontato le loro delusioni d'amore in TQG, ma in maniera meno esplicita rispetto alla Session#53 di Shakira con Bizarrap che ha spopolato il mese scorso. Un progetto, quindi, quello delle due cantanti che unisce solidarietà femminile, musica e gossip. Analizziamo insieme il testo, la traduzione e il significato del brano.

Il Significato di TQG

Questo brano, anche se non esplicitamente, è probabilmente un riferimento al cantante Anuel AA, ex di Karol G e al calciatore Gerard Piqué, ex di Shakira. Nel testo entrambe le artiste raccontano la loro nuova vita, sostenendo di non voler tornare sui propri passi. Entrambi gli ex delle due cantanti hanno avuto altre storie dopo di loro e le hanno spiattellate sui social. Il testo di TQG parla anche di questo. Karol G racconta la delusione e la sofferenza nel vedere il suo uomo con una nuova ragazza, ma poi racconta di un presunto ritorno a cui lei non ha ceduto. Anche Shakira sostiene lo stesso, raccontando di un ex che le guarda ancora le storie su Instagram e le mette i like alle foto sui social. Quest'ultima ha già scritto quattro brani dedicati al suo ex negli ultimi mesi, di cui uno che ha riscosso un successo globale.

Il testo di TQG

La que te dijo que un vacío se llena con otra persona, te miente

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias

Bebé, ¿qué fue?

¿No pues que muy tragadito?

¿Qué haces buscándome el lado?

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé

Que por hombres no compito

Que deje de estar tirando

Que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

Vi lo que tu novia me tiró

Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte, ya cambié mi Norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte

Estoy más dura, dicen los reportes

Ahora tú quieres volver, se te nota, mmm, sí

Espérame ahí, que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

Bebé, ¿qué fue?

¿No pues que muy tragadito?

¿Qué haces buscándome el lado?

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé

Que por hombres no compito

Que deje de estar tirando

Que al menos yo te tenía bonito

Shakira, Shakira

Tú te fuiste y yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a las foto’ mía’

Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a las foto’ mía’

Te ves feliz con tu nueva vida, pero

Si ella supiera que me buscas todavía

Bebé, ¿qué fue?

¿No pues que muy tragadito?

¿Qué haces buscándome el lado?

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé

Que por hombres no compito

Que no tiene buena mano

Y al menos yo te tenía bonito

O-O-Ovy On the Drums

Mi amor, es que usted se alejó mucho

Y yo de lejos no veo, bebé

TQM

Pero TQG

Barranquilla, Medallo

La traduzione di TQG

Chi ti dice che un vuoto può essere colmato con un'altra persona, ti mente

È come coprire una ferita con il trucco, non si vede, ma si sente

Te ne sei andato dicendo di avermi dimenticato e di esserti trovato una nuova ragazza

Quello che lei non sa è che mi stai ancora guardando tutte le storie

Tesoro, che succede?

Non è troppo da digerire?

Perché mi stai cercando?

Se sai che non ripeto gli errori

Dici alla tua nuova bambina

Che non entro in competizione per gli uomini

Che non voglio più sparare

Che almeno io ti ho reso bello

Vederti con la nuova (fidanzata) mi ha fatto male

Ma sono già per conto mio

Quello che abbiamo vissuto l'ho dimenticato

Ed è questo che ti ha offeso

Che anche la vita è migliorata per me

Non sei più il benvenuto qui

Ho visto cosa mi ha tirato la tua ragazza

Questo non mi fa nemmeno arrabbiare, sto ridendo, sto ridendo

Non ho tempo per ciò che non serve, ho già cambiato la mia strada

Fare soldi come sport

Riempire il conto, gli spettacoli, il parcheggio e il passaporto

Sono più dura, dicono i resoconti

Ora vuoi tornare, si nota, mmm, sí

Aspettami lì, che io sono idiota

Hai dimenticato che sono altrove

E che il Bichota era troppo grande per te

Tesoro, che succede?

Non è troppo da digerire?

Perché mi stai cercando?

Se sai che non ripeto gli errori

Dici alla tua nuova bambina

Che non entro in competizione per gli uomini

Che non voglio più sparare

Che almeno io ti ho reso bello

Shakira, Shakira

Tu te ne sei andato e io sono diventata tripla M

Più buona, più dura, superiore

Tornare con te mai

Sei stato sfortunato perché ora le fortune stanno piovendo su di me

E tu vuoi tornare, l'avevo intuito

Mettendo like alle mie foto

Cerchi il cibo fuori

Dicevo che era monotonia

E ora vuoi tornare, lo pensavo anch'io

Ti piacciono le mie foto

Sembri felice della tua nuova vita, ma

Se sapesse che mi stai ancora cercando

Tesoro, che succede?

Non è troppo da digerire?

Perché mi stai cercando?

Se sai che non ripeto gli errori

Dici alla tua nuova bambina

Che non entro in competizione per gli uomini

Che non voglio più sparare

Che almeno io ti ho reso bello

O-O-Ovy sui tamburi

Amore mio, è solo che sei andato così lontano

E io non riesco a vedere lontano, baby

TQM

Ma TQG

Barranquilla, Medallo