La scaletta del concerto di Tananai a Senigallia 2023, l’ordine delle canzoni Tananai stasera, 24 giugno, si esibirà al Mamamia di Senigallia, seconda data del suo tour estivo dopo il Cortona Comics. Qui la scaletta e l’ordine dei brani con cui si potrebbe esibire, già visti nei suoi passati concerti.

A cura di Vincenzo Nasto

Tananai, 2023

Stasera sabato 24 giugno, Tananai si esibisce al Mamamia di Senigallia, la seconda tappa di un tour estivo che è cominciato lo scorso 1 giugno al Cortona Comics e che proseguirà fino al 25 settembre, quando l'artista milanese si esibirà all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. A Senigallia, Tananai canterà alcuni dei suoi brani più importanti, come Tango che ha segnato il suo 2023, grazie alla rivincita presa sul palco del Festival di Sanremo, dopo l'ultimo posto di Sesso Occasionale. Dalle ore 21, sarà possibile vederlo cantare, destreggiandosi tra oltre 20 brani, con riferimenti soprattutto all'ultimo progetto pubblicato: Rave/Eclissi. Potrebbe essere anche l'occasione per Un altro mondo, la collaborazione con i producer Mark and Kremont, ma soprattutto con il rapper Marracash. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Tananai a Senigallia, già visti nella scaletta dei suoi concerti, come quello dello scorso 1° giugno a Cortona, in provincia di Arezzo.

La scaletta con le canzoni del concerto di Tananai a Senigallia

